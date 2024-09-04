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梓官區漁會與日本超市簽MOU 開拓商機深化合作

中央社／ 台北4日電
農業部長陳駿季（右）率團訪問日本，成立122年的超市Kanesue，是日本中部地區的連鎖通路，目前也販售台灣的水果，受到當地消費者喜愛。左為Kanesue社長牛田喜博。圖／農業部提供（中央社）
農業部長陳駿季（右）率團訪問日本，成立122年的超市Kanesue，是日本中部地區的連鎖通路，目前也販售台灣的水果，受到當地消費者喜愛。左為Kanesue社長牛田喜博。圖／農業部提供（中央社）

農業部今天表示，部長陳駿季率團訪問日本，3日由梓官區漁會作為代表，與逾百年超市Kanesue簽署MOU，Kanesue指將持續販售台灣的白帶魚、火龍果等產品，並深化合作。

陳駿季於9月2日至6日率團訪問日本及韓國，農業部今天持續發布台灣農漁產品行銷日本的商機資訊，包含3日由台灣漁業團體代表梓官區漁會與日本超市Kanesue社長牛田喜博簽署合作備忘錄（MOU），並宣布將持續銷售台灣的鮪魚、白帶魚等水產，未來擬銷金目鱸。

農業部說，成立122年的超市Kanesue，是日本中部地區的連鎖通路，目前也販售台灣的鳳梨、芒果及6月開始輸銷日本的紅肉火龍果，都受當地消費者喜愛。

牛田喜博指出，Kanesue拓展分店中，需要全世界的產品，未來將引進更多台灣優質的農漁產品。陳駿季回應，台灣將持續優化產地端生產技術、開發多元加工產品，以穩定供貨能力，並透過冷鏈確保到貨品質。

另外，農業部訪問團也前往三浦活魚流通中心參訪，交流日本的漁產半自動化產線及初級加工產品作業。農業部說，日本產業對於漁產品質控管、漁獲溯源、半自動化加工產線等規劃，都值得台灣進一步借鏡。

農業部昨天發布參訪日本AEON集團旗下的超商Ministop，見證台灣「台農57號 冷凍冰烤地瓜」獲日商開發成銅鑼燒、冰烤地瓜霜淇淋上市，也用台灣的香蕉、紅肉火龍果研發「台灣式水果甜點霜淇淋」，未來定案後擬上市，還有茶飲、水果茶也是日商會開發品項。

農業部長陳駿季（右2）近日率團參訪日本的漁產半自動化產線及初級加工產品作業。農業部說，日本產業對於漁產品質控管、漁獲溯源、半自動化加工產線等規劃，都值得台灣進一步借鏡。圖／農業部提供（中央社）
農業部長陳駿季（右2）近日率團參訪日本的漁產半自動化產線及初級加工產品作業。農業部說，日本產業對於漁產品質控管、漁獲溯源、半自動化加工產線等規劃，都值得台灣進一步借鏡。圖／農業部提供（中央社）

日本 超市 農業部 陳駿季

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