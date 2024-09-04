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腹瀉疫情恐延燒至中秋節 噴酒精、濕紙巾殺病毒「愈擦愈髒」

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
腹瀉示意圖。聯合報系資料照
腹瀉示意圖。聯合報系資料照

衛福部疾管署昨天公布腹瀉疫情為5年同期次高，加上中秋節將至，不少民眾安排烤肉聚餐，書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢提醒，接觸餐具甚至是食物前，一定要清潔雙手，有些民眾會噴酒精消毒，不過導致腸胃炎諾羅病毒等病菌，對酒精有抵抗力，也不建議使用濕紙巾，因為可能會「愈擦愈髒」。

疾管署疫情中心副主任李佳琳昨指出，8月25日至31日的腹瀉門急診就診累計12萬9536人次，全國近4周共接獲98起腹瀉群聚通報案件，也高於2019至2023年同期，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計48起，以檢出諾羅病毒29件，占60.4%為多，其次為腸炎弧菌14件，占29.2%。

邱展賢提醒，食物保存溫度相當重要，只要在30°C的室溫下，放置超過2小時就會開始腐敗，如食物出現太酸或變質的怪味，就要避免食用，不要捨不得食物，也提醒民眾，到餐廳用餐廚觀察環境整潔外，在用餐前也要落實手部清潔，洗好手再拿餐具，且不建議使用濕紙巾，因為這可能只能擦掉看得見的髒汙，但病菌都還留在紙巾上，反而會愈擦愈髒，諾羅病毒等導致腸胃炎的病毒，對酒精較有抵抗力，建議仍應用肥皂等產品清潔雙手。

邱展賢指出，腸胃炎在台灣的夏天容易增加，和炎熱的天氣有關，如果食物保存不當，可能會腐敗產生毒素、造成腸胃炎等；冰品反而相反，因為在生產過程中無高溫殺菌，吃冰的東西要注意衛生環境、店家用水及保存狀態和製作過程等，如環境不佳，「再好吃也不要去吃」。

食物通常會透過2個途徑被病菌汙染，邱展賢說，食材本身、環境汙染，如是否桌面油膩，甚至出現蟑螂、老鼠、蒼蠅等，或食材處理及上菜過程被汙染；另一個是個人問題，包括用餐前有無清潔雙手、是否使用公筷母匙、烤肉有沒有生熟食分開，並使用專門的餐具等。

中秋烤肉記得把食物烤熟、夾取生熟食的餐具要分開。本報資料照片
中秋烤肉記得把食物烤熟、夾取生熟食的餐具要分開。本報資料照片

中秋節 烤肉 紙巾 腸胃炎 諾羅病毒 酒精

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