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海保署「潛境海洋」特展 VR影音及遊戲體驗海保議題

中央社／ 高雄4日電

海保署在台北車站設「潛境海洋，保育前進」特展，海委會主委管碧玲今天出席開展活動，展場配有VR影音及遊戲體驗，帶領民眾認識海保措施與行動，為受傷海洋發聲，展期到8日。

海洋委員會海洋保育署發布新聞稿指出，特展在「柏齡太鼓」鼓聲中揭開序幕，過程表揚績效優良環保艦隊、潛海戰將及協助推動的區漁會及安檢所，計有47個獲獎團體單位及個人。

海保署指出，特展自4日至8日在台北車站1樓多功能展演廳展出，引入VR影音及遊戲體驗，讓民眾身歷其境感受水下清理海洋廢棄物過程，並藉設備觀看海草床、珊瑚礁、藻礁、東部大洋及台灣海岸地貌。

展示區以科普內容探討當前面臨的海洋污染、生物多樣性減少及棲地破壞等困境，介紹可行的保育行動與措施；舞台區有9場講座及12場表演，涵蓋海洋生物保育、鯨豚救援、海廢創作等，透過輕鬆易懂的語言讓現場觀眾瞭解海洋保育議題。

另外，海廢創意大改造活動設有14場DIY體驗，參加者可利用海廢及生活小物製作海漂魚、海藻書籤、浮具小盆栽等手作品，同時展示潛水裝備及氣瓶，民眾可以親自穿戴體驗背負氣瓶重量，體驗潛海戰將淨海工作的挑戰與可貴。

管碧玲表示，台北車站人來人往，盼藉特展增加民眾了解海洋受到哪些傷害及其重要性，將海洋保護融入日常生活，減少使用一次性塑膠用品，共同實現海洋永續目標。

台北車站 珊瑚礁 管碧玲

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