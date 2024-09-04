你身體在發炎嗎？營養師列七症狀中三點就要注意：忽視恐減短壽命

你的身體在發炎嗎？營養師李婉萍指出慢性發炎可能會導致肥胖、難瘦身，甚至減短壽命！

她列出七點症狀一起來看看你中幾項：

一、時常感到疲倦睡不飽

二、情緒莫名低落不開心

三、吃完飯就馬上跑廁所

四、時常偏頭痛、肩頸痛、肌肉痛

五、皮膚紅癢起疹子／鼻子過敏／咳嗽

六、常常感冒掛病號

七、四肢和臉經常被說水腫

營養師李婉萍提醒只要有三個以上症狀，就代表你的身體已經發炎啦！

另外她也在文章中列出六大抗發炎食物：

蘆筍：含有寡果糖，補充可降低腸道發炎反應。

綠茶：富含兒茶素，有效降低壞膽固醇的水平。

皇帝豆：具有植物雌激素，有抗發炎的效果。

酪梨：富含鉀、鎂、纖維，是對心血管疾病非常好的油脂。

莓果類：含有花青素，能針對脂肪細胞降低發炎。

地瓜葉：富含鎂離子，若血液中鎂離子過低，發炎指數就會上升。

提醒大家肥胖就是一種慢性疾病，一定要透過改善生活方式和飲食來管理，讓體重慢慢瘦下來，保持健康非常重要！