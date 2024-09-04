聽新聞
test
0:00 / 0:00
你身體在發炎嗎？營養師列七症狀中三點就要注意：忽視恐減短壽命
你的身體在發炎嗎？營養師李婉萍指出慢性發炎可能會導致肥胖、難瘦身，甚至減短壽命！
她列出七點症狀一起來看看你中幾項：
一、時常感到疲倦睡不飽
二、情緒莫名低落不開心
三、吃完飯就馬上跑廁所
四、時常偏頭痛、肩頸痛、肌肉痛
五、皮膚紅癢起疹子／鼻子過敏／咳嗽
六、常常感冒掛病號
七、四肢和臉經常被說水腫
營養師李婉萍提醒只要有三個以上症狀，就代表你的身體已經發炎啦！
另外她也在文章中列出六大抗發炎食物：
蘆筍：含有寡果糖，補充可降低腸道發炎反應。
綠茶：富含兒茶素，有效降低壞膽固醇的水平。
皇帝豆：具有植物雌激素，有抗發炎的效果。
酪梨：富含鉀、鎂、纖維，是對心血管疾病非常好的油脂。
莓果類：含有花青素，能針對脂肪細胞降低發炎。
地瓜葉：富含鎂離子，若血液中鎂離子過低，發炎指數就會上升。
提醒大家肥胖就是一種慢性疾病，一定要透過改善生活方式和飲食來管理，讓體重慢慢瘦下來，保持健康非常重要！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言