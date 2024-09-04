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老年人常鬱卒、悶悶不樂 恐加速記憶力衰退

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
與一般老年人相比，老年憂鬱症患者更容易失智；家人需要留意長輩的情緒變化或是生活習慣改變等警訊。圖／本報資料照片
與一般老年人相比，老年憂鬱症患者更容易失智；家人需要留意長輩的情緒變化或是生活習慣改變等警訊。圖／本報資料照片

上了年紀，常常抱怨身體疼痛、心情煩悶、看什麼都不順眼、做任何事也不感興趣，董氏基金會提醒，這可能是老年憂鬱症警訊。依今年6月發表於「美國醫學會期刊網路版（JAMA Network Open）」的研究指出，憂鬱症狀與老年人的記憶力衰退有高度關聯。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，台灣年長者的自殺率是所有年齡層最高，且有年紀愈大、自殺死亡率愈高的趨勢。民眾對老年憂鬱缺乏正確識能、病識感不足，以為是正常老化現象，所以高齡者就醫率不高。

葉雅馨提醒，家中有年長者，可多留意長輩的生活狀況，是否吃過多或少、嗜睡或睡得少、對原來喜歡做的事情提不起勁，上述狀況與長輩自身相比是否有差異。雖然長輩生理活動會隨著年齡改變，在睡眠、食量及活動量漸漸減少；但如果是憂鬱症疾病而導致，應該2星期到1個月左右會明顯察覺。

「美國醫學會期刊網路版（JAMA Network Open）」所發表的研究內容，由倫敦大學學院學者進行，採用英國老齡化縱向研究（ELSA）進行分析，ELSA每隔一年收集資料，研究對象為8268位居住在社區的英國人，平均年齡64歲，55%是女性，觀察2002至2003年、2018至2019年間的變化，追蹤長達16年。

研究分析比較，一開始呈現較多憂鬱症狀者更可能在後期經歷較快的記憶衰退，而在一開始記憶較差的人，則有可能在後期經歷更多憂鬱症狀。另發現，有效的干預措施有助於減緩記憶力衰退。

中山醫學大學醫學研究所暨醫學系兼任教授賴德仁說，人類在應對壓力時會分泌皮質醇，適量分泌對身體有益，但若持續分泌過量恐會傷害大腦，造成海馬迴、前額葉萎縮。

憂鬱症患者大腦中的腦源性神經營養因子（BDNF）減少，會造成海馬迴萎縮變小，進而影響記憶，特別在中老年族群中，患者有更多的記憶障礙，未來較容易有失智的風險。至於腦部退化產生的記憶障礙，未來也有可能會引發憂鬱，所以老年憂鬱症與記憶力衰退息息相關。

賴德仁表示，與一般老年人相比，老年憂鬱症患者更容易失智，醫師須特別留意兩者的不同症狀。老年憂鬱常被誤認為是正常老化現象，但老年憂鬱症患者自殺率高、會導致原來的身體疾病更惡化，且併發的認知功能障礙更會導致失智症

失智症

大腦認知功能退化

症狀：近期的記憶力會出現障礙，東西忘了放哪、重複問同樣的問題。嚴重者有被偷妄想、忌妒妄想、視幻覺與情緒不穩定等。

老年憂鬱症

來自腦部退化、腦血管梗塞、甲狀腺低下及一些與老化相關的事件等

症狀：比平常沒精神、常抱怨身體病痛、不想吃東西、對事物失去興趣

葉雅馨提醒，有效的干預措施有助於減緩記憶力衰退，年長者不妨多安排打麻將、唱歌等有互動性的活動，避免長期坐著或看電視、追劇，這些久坐無人際溝通的模式無法增加反應度及腦部記憶，對減緩失智與憂鬱症沒有助益。

失智症 憂鬱症

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