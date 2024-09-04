鎘超標？同批寶寶米餅送驗均未檢出 業者：消基會傷害已造成

消費者文教基金會7月5日發布嬰幼兒米餅檢測結果，指3家業者的產品鎘超標，雲林縣經營60年的玉山碾米廠也名列其中，業者將同批商品自主送食藥署認證實驗室檢驗、衛生局抽查送驗都未檢出，消基會雖有將衛生局送驗結果公布在網路上，但業者認為傷害已經造成，品牌經營要付出很多時間與心力，盼消基會能更謹慎。

玉山碾米廠昨在臉書公布被消基會指鎘超標的產品自主送驗結果，檢驗結果均為合格，米廠企畫主任莊雅琴表示，以往針對自家產品無機砷、重金屬原本就都會定期自行送檢，產品皆符合法規，7月消基會公布超標時，當天就將同批商品送到消基會送驗的實驗室、經衛福部認證的SGS實驗室，衛生局也於當天抽驗同批商品送驗。

莊雅琴表示，檢驗報告日前出爐，SGS實驗室及衛生局均未檢出重金屬鎘，消基會檢驗的實驗室為0.004mg/kg，遠低於0.04的標準，且消基會檢驗的實驗室的檢驗方法並未經衛福部認證，另外2家業者的產品自行送驗、當地衛生局送驗結果都是合格。

她指出，後續同批商品的檢驗報告都合格，向消基會反映後，也僅獲得未來產品檢驗若有問題會複驗，並在官網上放入衛生局回覆檢驗合格的公文，對比當初召開記者會發表結果，「高高抬起，輕輕放下」。

消基會7月公布檢測結果，米廠電話隨即被打爆，消費者大罵「可惡」，紛紛要求退貨，並在網路留下負評，該產線為此整整停擺二個月未生產，損失超過200萬元，莊雅琴一度哽咽說，她和員工出去擺攤，甚至去菜市場買菜，都會被異樣眼光看待，這2個月「非常煎熬」。

玉山碾米廠在地經營60年，8年前轉型生產米製加工品，並與農民契作水稻，用作生產適合嬰幼兒食用的米條、米餅，莊雅琴說，自家生產的米餅、米條第一個試吃的是自己的3個孩子，就連員工的孩子也都在吃，所以對相關的生產標準，她一直都很在乎。

莊雅琴說，她可以抬頭挺胸告訴消費者「我們的產品檢驗符合標準」，但品牌經營需要很多時間、心力，盼消基會在公布任何檢驗結果，都應該更加謹慎，「玉山碾米廠也會努力重新站起」，將消費者重新找回。

雲林縣衛生局長曾春美表示，消基會公布檢測結果當天就派員到玉山碾米廠抽驗同批產品，經送衛福部認證的實驗室檢驗，重金屬鎘未檢出，並已將結果行文給消基會。