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越南觀光快速成長 南投組團到越南搶兩類客源

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣政府和觀光業者到越南參加國際旅展，爭取越南旅遊市場。圖／南投縣政府提供
南投縣政府和觀光業者到越南參加國際旅展，爭取越南旅遊市場。圖／南投縣政府提供

越南逐漸成為台灣重要旅遊市場，根據交通部觀光署統計，越南入境旅客疫情前2019年逾40萬人次，疫情過後去年2023年旅客人數也達到38萬2529人次，南投縣政府和觀光業者今天組團到越南胡志明市參加國際旅展，爭取台商員工旅遊及越南旅客，擴大南投國際觀光市場。

胡志明市國際旅展9月5日開幕，南投縣在台灣館設攤展示南投特色景點，並以9月登場的日月潭萬人泳渡、10月南投世界茶業博覽會、11月露營嘉年華為三大旅遊主題，靠著特色旅遊行程，吸引越南觀光客到南投觀光。

今天先參加台灣觀光推廣會，由越南辦事處說明獎勵引客方案，南投代表團也展示南投的多樣化旅遊產品，包括新冠疫情間開發的新景點，合歡山鳶峰星空劇場、雙龍瀑布七彩吊橋及瑞龍瀑布園區等，吸引越南遊客目光。

觀光處指出，南投縣有日月潭、清境農場、合歡山等國際景點，深受亞洲遊客喜愛，除了自由行，還有規畫登山、溯溪等深度旅遊行程。越南不僅是東南亞第三大客源國，加上台中機場與越南河內、胡志明市、峴港、富國島，每周有21班次往返直航，交通便利帶動更多越南旅客到中台灣旅遊，更促進中部觀光發展。

為了把握越南旅遊市場，南投縣政府製作越南語摺頁，向越南民眾及旅遊業者展示南投自然風光、觀光工廠體驗、鄉村旅遊、原民文化、溫泉泡湯、美食小吃，以及八卦山休閒、合歡山星空等南投七大旅遊軸線特色，適合台商員工旅遊規畫，也配合台灣好行路網規畫旅遊行程，方便越南背包客，到南投暢遊。

南投縣政府和觀光業者到越南參加國際旅展，爭取越南旅遊市場。圖／南投縣政府提供
南投縣政府和觀光業者到越南參加國際旅展，爭取越南旅遊市場。圖／南投縣政府提供

南投縣 越南

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