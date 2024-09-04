懷孕頭暈掛急診血壓飆高到173讓她憂慮 醫生警告「子癲前症」不容忽視

對於孕婦而言，要特別注意自己的身體狀況，及早發現問題才能及早治癒。一名孕婦發文求助，她在懷孕10週時，曾因為頭暈不舒服掛急診，血壓飆到173，雖恢復正常但很擔心寶寶安全，於是發文詢問：「有人有過類似這樣的經驗嗎？與高血壓是否有關係？」

一名孕婦在Dcard發文，表示自己目前懷孕12週，偶爾血壓會超過120。第10週時，她曾經因為頭暈很不舒服，肩頸一路痛到頭，狂吐掛急診，急診量「血壓173」，醫生打了止吐以及開止吐藥給原PO，讓她回家休息。

原PO表示，她很擔心寶寶情況，急診後隔天加掛原本的婦產科醫生，超音波顯示寶寶好好得沒問題，醫生要她不要太擔心。然而前兩天原PO又發生一樣情況，頭暈嘔吐，不過狀況沒上次嚴重，目前血壓124，休息一天就正常了。對此，原PO詢問：「媽咪們有過類似這樣的經驗嗎？與高血壓是否有關係？還是這是高血壓的症狀呢？是否有好的建議呢？」。

此文一出，不少網友建議驗看看有沒有「子癲前症」風險，「建議驗看看有沒有子癲前症風險，我記得好像是12週驗的，如果有高風險可以提早服阿斯匹靈」、「如果妳被診斷有子癲前症風險，提醒妳若服用阿斯匹靈，魚油要小心不要吃太多」、「可以自費驗一下子癲前症（妊娠高血壓）」、「自費驗子癲前症風險+1，如果高風險16週前開始吃阿斯匹靈最好」。

關於「子癲前症」，蕭勝文醫師也指出，高齡孕婦日漸普遍，隨著年齡增加，血管彈性會變差，懷孕出現高血壓、生產前後血管栓塞、深層靜脈曲張的機率就會上升，也容易產生姙娠糖尿病，而子癲前症也是常見情況，對母親、胎兒的威脅不容忽視。

蕭勝文醫師指出，為了避免走到這一步，「早期篩檢」、「規律量測血壓」、「飲食少油、少鹽」、「規律運動」就非常重要，另外，一發現「有子癲前症警訊，必須規律使用低劑量阿斯匹靈、降血壓藥」，當五個環節都照顧到，就能減少子癲前症、子癲症傷害，當孕媽咪發現血壓居高不下，一定要盡快用藥控制，才能有效保護母胎健康。