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僅6天！ 北醫附醫ERAS助罹癌8旬翁手術化療後 速出院

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
北醫附醫副院長暨大腸直腸外科主治醫師魏柏立（右2）表示，ERAS計畫包含手術前中後，由多專科合作，協助患者快速出院。記者廖靜清／攝影
北醫附醫副院長暨大腸直腸外科主治醫師魏柏立（右2）表示，ERAS計畫包含手術前中後，由多專科合作，協助患者快速出院。記者廖靜清／攝影

高齡長輩罹患大腸癌，最常問「我還能開刀嗎？」、「術後照顧該注意什麼？」北醫附醫副院長暨大腸直腸外科主治醫師魏柏立表示，台灣人口老化，大腸癌發生率也跟著提高，65歲以上患者明顯增多，民眾最擔心術後照顧時間拉長，北醫導入術後快速康復（ERAS）計畫，80歲的患者6天就能順利出院。

以每年大腸癌新確診的1萬6000至1萬7000名個案推算，80歲以上的大腸癌患者大約10%左右；國健署預估，到了2040年，80歲以上的大腸癌患者會增至20%。魏柏立說，這麼多的老年病患，包括65歲以上的大腸癌患者，會因高齡而猶豫是否接受手術等積極治療，ERAS計畫可減少術後併發症的發生機率，加速身體機能康復，讓患者盡早回到正常的生活及工作。

魏柏立以80歲的王先生為例，因腸胃不舒服，血便一個星期，經大腸鏡檢查確診為大腸癌。術前查了許多資料、積極溝通手術方式，決定以腹腔鏡微創手術治療，並搭配ERAS計畫，術後第1天就能進食、第4天出院返家，總住院天數6天。有別於以往需住院至少10天，住院天數大幅縮減40%，患者復原良好，也不用化療。

魏柏立說，許多民眾還有「排氣才能進食」的觀念，ERAS計畫鼓勵患者盡快由口進食，不用等到放屁才喝水，先讓水分促進腸道蠕動，接著喝湯、低渣飲食，早一點攝取營養，用主動康復的方法讓身體恢復機能。

北醫自105年導入ERAS計畫，把105年前收治病人列入對照組，發現不論是年輕人或年長者，術後恢復滿意度都達到9成以上，尤其是減少住院天數，降低心理壓力。魏柏立提到，這項打破傳統手術的管理，術後康復時間平均縮短30%、併發症降低25%、住院天數縮減40%，其臨床表現於今年登上國際期刊「美國老年醫學會雜誌（Journal of the American Geriatrics Society）」。

ERAS計畫包含手術前中後，由外科醫師、麻醉醫師、營養師、護理師、復健師等多專科合作，包括術前的衛教、InBody，測量提供最適切的臨床處理方式。魏柏立提到，曾有百歲人瑞也進行大腸癌的腹腔鏡微創治療，順利完成手術。

在費用方面，ERAS逾6成服務可由健保支付，其他項目則依據病患不同需求，例如：醫材、手術室保溫毯等，由醫病共同決策討論，自費接受不同項目。

80歲的王先生以腹腔鏡微創手術治療，並搭配ERAS計畫，復原狀況良好。記者廖靜清／攝影
80歲的王先生以腹腔鏡微創手術治療，並搭配ERAS計畫，復原狀況良好。記者廖靜清／攝影

大腸癌 微創手術 患者

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