快訊

AI時代理科生才有出路？科技業領導人想的跟我們不一樣

大型郵輪創造450種職務 新興「船陪」在做什麼？

獨／金管會上午急召國銀總經理開會救房貸荒 危老都更房貸可望除外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東新闢「藍色公路」成功新港往返綠島今首航

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣成功鎮公所推動「藍色公路」計畫，新闢新港往返綠島航線，今天正式首航，不僅能結合賞鯨旅遊增添觀光旅遊產值，也為東海岸及縱谷鄉鎮多一條便捷交通。觀光業者對這條新闢藍色公路都樂觀其成，可望帶來商機。鎮長謝淑貞表示，目前已有多家旅行社業者洽詢。

謝淑貞表示，新港往返綠島航線，期間因油料補助額度未達客輪業者預期，使得開航期程延後，直至上月順利爭取航港局新闢航線獎勵補助，每航次獎助燃油油耗中央補助80％，鎮公所預算支應20％，今天正式啟航。新航線不僅提升交通便利性，也為海上觀光注入新活力。

今天在成功鎮新港漁港舉辦啟航儀式，上午11點半凱旋2號客輪緩緩駛入新港漁港內，現場鳴放鞭炮慶祝，不少旅客早已在碼頭等待，成功居民也前來觀看。花蓮玉里旅客說，「以後搭船很方便，她想很久了，今天一定要體驗」。另民宿業者說，遊客住宿可以多安排海上活動行程。

客輪業者李數奼也表示，成功鎮賞鯨船漸沒落，新航線開通後，可串聯發展成為藍色路廊，加上成功鎮民及綠島鄉民人數眾多，未來往返兩地將更加便利，若加上縱谷玉里、富里、池上等鄉鎮，經過玉長公路很快就能抵達新港漁港搭船出遊，一定能帶動東海岸及綠島新觀光經濟發展。

成功鎮公所指出，新航線將於每週三、五固定開航，今年航期為9月4 日、9日、11日、13日、18日、20日、25日、27日，航程約90分鐘，並計畫於明年4月至8月再次開航；另向航運業者爭取，提供綠島及成功地區居民優惠票價，每張250元，現已在船遊網開放售票。

台東縣成功鎮公所推動「藍色公路」計畫，新闢新港往返綠島航線，今天正式首航，不僅能結合賞鯨旅遊增添觀光旅遊產值，也為東海岸及縱谷鄉鎮多一條便捷交通。記者尤聰光／攝影
台東縣成功鎮公所推動「藍色公路」計畫，新闢新港往返綠島航線，今天正式首航，不僅能結合賞鯨旅遊增添觀光旅遊產值，也為東海岸及縱谷鄉鎮多一條便捷交通。記者尤聰光／攝影
台東縣成功鎮公所推動「藍色公路」計畫，新闢新港往返綠島航線，今天正式首航，吸引民眾搶搭體驗。記者尤聰光／攝影
台東縣成功鎮公所推動「藍色公路」計畫，新闢新港往返綠島航線，今天正式首航，吸引民眾搶搭體驗。記者尤聰光／攝影
台東縣成功鎮公所推動「藍色公路」計畫，新闢新港往返綠島航線，今天正式首航，不僅能結合賞鯨旅遊增添觀光旅遊產值，也為東海岸及縱谷鄉鎮多一條便捷交通。記者尤聰光／攝影
台東縣成功鎮公所推動「藍色公路」計畫，新闢新港往返綠島航線，今天正式首航，不僅能結合賞鯨旅遊增添觀光旅遊產值，也為東海岸及縱谷鄉鎮多一條便捷交通。記者尤聰光／攝影

成功 綠島 航線

延伸閱讀

台東成功與綠島9月4日新航線 漁業大樓成熱門打卡點

羽球／奧運國手領軍 台東公益夏令營傳愛

男友綠島打工換宿 妹子收老闆私訊爆料「偷吃女同事」：很多人都這樣

台東地方自治史上首例 成功鎮長罷免案投票率僅6.96%未通過

相關新聞

颱風一個接一個？賈新興：未來10天颱風麗琵、貝碧佳恐發展

颱風可能一個接著一個？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指...

摩羯進南海增強中 吳德榮：另2颱風醞釀中待觀察

9月仍是颱風季節，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今(4日)晨2時中央氣象署...

噪音車半夜頻擾民 罰鍰上限擬增

環境部自二○二一年起，推動聲音照相科技執法，截至今年七月，已告發噪音案件超過一點四萬輛次，但仍有許多民眾反映超標噪音車常...

講話聲過大被勸…竟將緊急鈕當服務鈴按 台鐵列車一度停駛

有民眾搭乘台鐵區間車，竟因講電話聲音過大，不滿被旁邊旅客提醒，竟然將列車上的「緊急按鈕」當服務鈴按下，呼叫列車長處理，導...

上班尖峰…板南線壓力低於標準 北捷調整班距月台擠滿人

台北捷運板南線江子翠站通往南港展覽館方向的一部列車，今天上午8點16分，因壓力低於標準，因而調整班距，不少趕著上班的乘客...

疼痛調查 近千萬國人每周都痛

最新國人「疼痛認知行為調查」出爐，結果顯示，在十八歲以上成年人中，五成每周承受疼痛之苦，前三名分別為肌肉痠痛、頭痛、關節...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。