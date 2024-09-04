台東新闢「藍色公路」成功新港往返綠島今首航

台東縣成功鎮公所推動「藍色公路」計畫，新闢新港往返綠島航線，今天正式首航，不僅能結合賞鯨旅遊增添觀光旅遊產值，也為東海岸及縱谷鄉鎮多一條便捷交通。觀光業者對這條新闢藍色公路都樂觀其成，可望帶來商機。鎮長謝淑貞表示，目前已有多家旅行社業者洽詢。

謝淑貞表示，新港往返綠島航線，期間因油料補助額度未達客輪業者預期，使得開航期程延後，直至上月順利爭取航港局新闢航線獎勵補助，每航次獎助燃油油耗中央補助80％，鎮公所預算支應20％，今天正式啟航。新航線不僅提升交通便利性，也為海上觀光注入新活力。

今天在成功鎮新港漁港舉辦啟航儀式，上午11點半凱旋2號客輪緩緩駛入新港漁港內，現場鳴放鞭炮慶祝，不少旅客早已在碼頭等待，成功居民也前來觀看。花蓮玉里旅客說，「以後搭船很方便，她想很久了，今天一定要體驗」。另民宿業者說，遊客住宿可以多安排海上活動行程。

客輪業者李數奼也表示，成功鎮賞鯨船漸沒落，新航線開通後，可串聯發展成為藍色路廊，加上成功鎮民及綠島鄉民人數眾多，未來往返兩地將更加便利，若加上縱谷玉里、富里、池上等鄉鎮，經過玉長公路很快就能抵達新港漁港搭船出遊，一定能帶動東海岸及綠島新觀光經濟發展。