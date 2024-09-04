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抗議社救法修正草案閉門協商 民團到衛福部喊口號抗議

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
行政院衛福部今天舉行「社會救助法部分條文修正草案研商會議」，但令人遺憾的是，衛福部不僅未對外公告會議，更未邀齊公告期即提出不同意見的諸多團體，經溝通後衛福部才開放更多團體進場發言。記者曾吉松／攝影
行政院衛福部今天舉行「社會救助法部分條文修正草案研商會議」，但令人遺憾的是，衛福部不僅未對外公告會議，更未邀齊公告期即提出不同意見的諸多團體，經溝通後衛福部才開放更多團體進場發言。記者曾吉松／攝影

衛福部今年4月預告「社會救助法部分條文修法草案」，民團質疑，草案僅是「微調版本」，沒有面對導致弱勢者致貧的結構因素，並維持造成貧窮黑數的「虛擬收入」計算與限制戶籍地申請資格等。行政院6月指出，因各方對修正草案存在分歧，衛福部持續溝通。衛福部今天將召開研商會議，但未邀齊提出不同意見的諸多團體，引發不滿，人民民主黨等團體今到衛福部門口抗議表達訴求。

今天參與抗議活動的人民民主黨、興隆會所社工團隊暨社區走跳組今早於衛福部大門高喊口號，「社救法要脫貧」、「衛福部應全面調查致貧原因」，並認為目前修正草案分歧議題，為造就貧窮黑數的元凶。

抗議團體呼籲草案應研議取消虛擬收入計算，取消僅可於戶籍地申請、審核與撥付補助的人籍合一制度，並討論家庭財產是否扣除申請人本人自住房屋、應計人口是否僅列計同居共財親屬、是否訂定無家者專章或增列條文等五大訴求。

人民民主黨專員許雅婷說，面對貧窮的基本立場，衛福部4月22日提出的修正草案僅是微幅調整，包括「增加少數例外情況」與「將特殊對象的虛擬收入打折計算」，持續忽略廣大的貧窮黑數，迴避修法討論的核心，讓目前需救助的200多萬人權益受損，無法提升生活品質。

興隆會所社工團隊暨社區走跳組代表顏馨慧說，原本領有社會救助的民眾，當有一定工作收入時，補助恐被斷崖式的取消，連帶使家中小孩的就學補助、長輩的長照補助受到影響，但回歸社會工作，一時之間可能並不穩定，因此補助應採逐步降低的方式減少，而不是立即取消。

另「社會救助法部分條文修法草案」4月預告後，受到多個機關及團體批評、詬病。許雅婷說，今天下午會議應是草案預告後，衛福部與民團溝通的重要契機，令人遺憾的是，衛福部卻背道而馳，不僅未對外公告會議，更未邀集諸多團體，聲稱依照「長官奉核」僅邀請全國性、具代表性的團體，這是非常嚴重的問題，荒謬的是，社工司直到聽聞今天有抗議活動，才於昨天傍晚同意參與。

許雅婷說，衛福部研商會議未廣邀民團參與，甚至迴避解決貧窮黑數的根本立場，讓會議淪為形式過場，呼籲衛福部廣邀民間團體參與，並持續召開研商會議，聽取、採納民意，尋求共識。

民主黨 社工 衛福部

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