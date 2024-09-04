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講話聲過大被勸…竟將緊急鈕當服務鈴按 台鐵列車一度停駛

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
有民眾搭乘台鐵區間車，竟因講電話聲音過大，不滿被旁邊旅客提醒，竟然將列車上的「緊急按鈕」當服務鈴按下，呼叫列車長處理，導致列車一度短暫停車。台鐵區間車示意圖，非本文當事人及列車。聯合報系資料照
有民眾搭乘台鐵區間車，竟因講電話聲音過大，不滿被旁邊旅客提醒，竟然將列車上的「緊急按鈕」當服務鈴按下，呼叫列車長處理，導致列車一度短暫停車。台鐵區間車示意圖，非本文當事人及列車。聯合報系資料照

有民眾搭乘台鐵區間車，竟因講電話聲音過大，不滿被旁邊旅客提醒，竟然將列車上的「緊急按鈕」當服務鈴按下，呼叫列車長處理，導致列車一度短暫停車。台鐵公司表示，此舉已違法鐵道法，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

有網友昨天在PTT上發文表示，搭乘台鐵區間車時，列車上有名女乘客講電話超大聲，突然按下緊急鈴，列車長就來了，並停止列車。該女乘客告訴列車長，旁邊的旅客要她說話小聲一點，列車長則說明，緊急鈴不能這樣使用，之後列車才又啟動。

該網友感嘆，現在的社會是不是病了，想做什麼就做什麼，也不管對不對，很多都是做了再說，後果就是社會資源的浪費，大家也被耽誤，並指出，列車長最後僅是勸導，沒有罰緩。

台鐵表示，列車上的緊急按鈕，是提供車廂內旅客突發緊急狀況或危安事件時，可即時通報乘務人員，以利後續緊急應變處置作為。

台鐵指出，因乘客談話聲音過大，就按下緊急按鈕的行為，已涉及違反鐵路法第68-1條第二項第三款任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

台鐵提醒，旅客乘車途中，若遇到有影響乘車秩序時，可透過簡訊0921-765-125或撥打02-2191-0096，聯絡台鐵公司客服中心，通知列車長即時前往協助處理。

台鐵

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