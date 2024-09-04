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影／批社會救助法研商會議閉門進行 民團抗議淪為形式過場

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導

行政院衛福部公布了社會救助法的修法草案，引起了廣泛的關注和回應，雖然衛福部以「為利及早施行，以嘉惠經濟不利處境者」為由，將預告期從往例的兩個月縮短為一個月，但仍有26個機關及團體提供意見。此版草案修法幅度相當小，歷時三個多月的等待，衛福部決定於今天舉行「社會救助法部分條文修正草案研商會議」。

民團今天上午前往衛福部前舉行記者會，抗議這次會議本應是修法草案公布之後衛福部與民間團體溝通的重要契機，作為社政主管機關，衛福部理應虛心接受第一線實務工作者的批評廣納建言，但令人遺憾的是，衛福部不僅未對外公告會議，更未邀齊公告期即提出不同意見的諸多團體，聲稱依照「長官奉核」邀請全國性、具代表性的團體即可。民團批評衛福部選擇性忽略此前曾經積極提供意見的各個團體，在在顯示衛福部並未打算進行實質的研商，而開放特定團體出席與發言的會議，更無法反映社會共識，經溝通後衛福部開放更多團體進場發言。

行政院衛福部公布了社會救助法的修法草案，決定於今天舉行「社會救助法部分條文修正草案研商會議」。民團今天上午前往衛福部前舉行記者會，抗議這次會議本應是修法草案公布之後衛福部與民間團體溝通的重要契機，作為社政主管機關，衛福部理應虛心接受第一線實務工作者的批評，廣納建言，但令人遺憾的是，衛福部不僅未對外公告會議，更未邀齊公告期即提出不同意見的諸多團體。經溝通後衛福部開放更多團體進場發言。記者曾吉松／攝影
行政院衛福部公布了社會救助法的修法草案，決定於今天舉行「社會救助法部分條文修正草案研商會議」。民團今天上午前往衛福部前舉行記者會，抗議這次會議本應是修法草案公布之後衛福部與民間團體溝通的重要契機，作為社政主管機關，衛福部理應虛心接受第一線實務工作者的批評，廣納建言，但令人遺憾的是，衛福部不僅未對外公告會議，更未邀齊公告期即提出不同意見的諸多團體。經溝通後衛福部開放更多團體進場發言。記者曾吉松／攝影

修法 溝通 衛福部

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