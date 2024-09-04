新竹高溫警報亮橙色燈號 氣溫恐飆38°C

雖然已入秋，不過中央氣象署今天一早發布新竹地區高溫警報，新竹市政府指出，依中央氣象署預報，受摩羯颱風外圍氣流沉降影響，今天白天新竹市為橙色燈號，有38°C極端高溫出現的機率，請民眾務必注意，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分。

中央氣象署觀測，第11颱風摩羯雖對台灣無威脅，但受颱風沉降氣流影響，今天西半部偏熱，北部背風會更熱，氣象署發布9縣市高溫燈號資訊，其中新竹地區恐飆38°C。

新竹市衛生局提醒，若民眾發現自己體溫升高、頭暈、噁心、無法流汗或神智混亂，或是患有高血壓等心血管疾病的民眾，出現胸悶、胸痛、心跳加快、身體虛弱、呼吸急促等不適症狀，可依照急救5步驟處理：移至陰涼處、脫去多餘衣物、散熱、喝水、就醫，並隨時注意身體狀況，才能確保遠離熱傷害。

衛生局說明，為讓民眾隨時掌握最新資訊，由國民健康署、中央氣象局、中央研究院共同合作產出「樂活氣象」手機APP，該APP可一覽全台各縣市（含鄉鎮市區）熱傷害預警地圖，更能即時查詢每日及每周「熱傷害預報」，顯示1天中哪一時段熱傷害風險最高。

針對一般民眾及易感族群，也分別提供預防熱傷害注意事項，並用「簡單有趣」視覺化圖案，讓民眾知道更多「預防熱傷害小常識」，讓大家都能認識熱傷害，並避開及提早因應，歡迎市民朋友可以多加下載與利用。