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江子翠站塞爆像跨年散場 人潮散去後…受害者是賣早餐的她

聯合報／ 記者邱書昱王慧瑛／連線即時報導

今天上午8時16分上班尖峰時段，台北捷運板南線江子翠站通往南港展覽館方向的一部列車，因壓力低於標準因而調整班距，不少趕著上班的乘客無法搭車，一度讓月台擠滿候車者，情勢一度混亂。行控中心緊急做危機處理，安排車上約1200名旅客改搭後續列車，才沒讓月台「塞人」情況擴大。

板南線江子翠站匝門邊賣早餐的工作人員說，以往9時30分前早餐商品一定賣完，今天賣到10時還沒收攤。記者王慧瑛／攝影
板南線江子翠站匝門邊賣早餐的工作人員說，以往9時30分前早餐商品一定賣完，今天賣到10時還沒收攤。記者王慧瑛／攝影

上午9時30分許，記者來到江翠捷運站，現場人流已順暢，月台區恢復平靜，但工作人員仍持續忙得回報、溝通，匝門邊賣早餐的工作人員說，以往9時30分前早餐商品一定賣完，今天賣到10時還沒收攤，原因是早上通勤秩序一度混亂，讓通勤族急著換其他交通工具，以往會買早餐的客人也就沒上門，讓早餐攤位成為另一個受害者。

台北捷運表示，今天上午因行控中心持續監控系統運轉，上午8時16分，板南線江子翠站月台往南港展覽館方向的一部列車，因壓力低於標準，行控中心緊急調度，安排車上約1200名旅客改搭後續列車，處理過程歷時約7分鐘。列車壓力低於標準原因，將於送回機廠後詳查。

有通勤民眾將過程拍下分享到社群，引發熱烈討論，有民眾留言說「上班差點遲到」，有人提到「還好我早早就出門，沒有受影響」，還有人苦中作樂說「好像跨年散場」。

上午9時30分許，記者來到江翠捷運站，現場人流已順暢，月台區恢復平靜，但工作人員仍持續忙得回報、溝通。記者王慧瑛／攝影
上午9時30分許，記者來到江翠捷運站，現場人流已順暢，月台區恢復平靜，但工作人員仍持續忙得回報、溝通。記者王慧瑛／攝影
上午9時30分許，記者來到江翠捷運站，現場人流已順暢，月台區恢復平靜，但工作人員仍持續忙得回報、溝通。記者王慧瑛／攝影
上午9時30分許，記者來到江翠捷運站，現場人流已順暢，月台區恢復平靜，但工作人員仍持續忙得回報、溝通。記者王慧瑛／攝影
上午9時30分許，記者來到江翠捷運站，現場人流已順暢，月台區恢復平靜，但工作人員仍持續忙得回報、溝通。記者王慧瑛／攝影
上午9時30分許，記者來到江翠捷運站，現場人流已順暢，月台區恢復平靜，但工作人員仍持續忙得回報、溝通。記者王慧瑛／攝影
上午9時30分許，記者來到江翠捷運站，現場人流已順暢，月台區恢復平靜，但工作人員仍持續忙得回報、溝通。記者王慧瑛／攝影
上午9時30分許，記者來到江翠捷運站，現場人流已順暢，月台區恢復平靜，但工作人員仍持續忙得回報、溝通。記者王慧瑛／攝影
今天上班尖峰時段，北捷板南線江子翠站通往南港展覽館方向的一部列車，因壓力低於標準而調整班距，不少趕著上班的乘客無法搭乘，月台擠滿候車民眾，情勢一度混亂。圖／臉書「我是板橋人」提供
今天上班尖峰時段，北捷板南線江子翠站通往南港展覽館方向的一部列車，因壓力低於標準而調整班距，不少趕著上班的乘客無法搭乘，月台擠滿候車民眾，情勢一度混亂。圖／臉書「我是板橋人」提供

捷運 早餐

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