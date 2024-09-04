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平常有運動…25歲女健檢「膽固醇過高」嚇傻 網見1飲食習慣：很容易犯

聯合新聞網／ 綜合報導
25歲上班族被膽固醇過高嚇到，決定自己料理。 圖／ingimage
25歲上班族被膽固醇過高嚇到，決定自己料理。 圖／ingimage

健康是一件很重要的事情！最近有一名25歲的女網友表示，自己平常有在運動，身材也OK，沒想到上個月做完了公司體檢，發現「膽固醇過高」，當下超傻眼，也意識到可能自己飲食出了問題，恐怕是三餐總在外，油膩又隨便吃。

一名女網友在Dcard發文指出，上個月公司安排體檢，原本想說不會出現紅字，因為自己平常有運動習慣，身材也保持得不錯，沒想到報告出爐「膽固醇過高」，讓她當場傻眼，直呼「我才25歲耶」。

原PO也檢討自己的飲食，恐怕是因為餐餐都吃外食，比較油膩也很隨便，而且也沒有特別去看蔬菜、澱粉的均衡。於是她後來改為自己煮，帶便當去公司，少油少鹽比較沒有這麼負擔，加上下班也會去慢跑跟健身，另外再搭配保健品輔助，希望能有所改善。

此文一出也引起熱議，網友紛紛留言，「才25歲就膽固醇過高感覺有點可怕...餐餐外食的話真的蠻不健康的，我也都自己做便當」、「我+1，除了沒有高血壓，其他兩高都快有了（同外食族）」、「我是剛過30歲，做完一輪健檢也是紅標，現在正在想辦法改善中，妳不孤單」。

也有過來人表示，「我也25歲遺傳高膽固醇血症，最高21歲那年飆到347（正常200以下）開始吃藥，其實我覺得吃藥沒什麼，吃三個月回診就降下來了正常了，我反而接受不了飲食控制，因為高膽固醇的飲食是真的限制很多，但我平常也不會天天炸雞什麼之類的」。

上班族 外食族 膽固醇

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