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台1線高架往忠孝橋今晨雙向通車了！ 車流大致順暢

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜一早前往交控中心關心通車後尖峰交通路況。圖／新北市府提供
新北市長侯友宜一早前往交控中心關心通車後尖峰交通路況。圖／新北市府提供

台1線中山高架橋往台北方向提前搶通並於今（4 ）日清晨6時起恢復雙線通車，新北市長侯友宜一早前往交控中心關心通車後尖峰交通路況，今早尖峰車流只有在忠孝橋上有點小塞車，大致交通順暢。侯友宜表示，橋下的三重重安街仍持續封閉，以進行支撐架拆除及道路鋪面修復，預計本月15日完成。交通局也表示，仍禁行20噸以上大型車輛。

侯友宜表示，台1線高架道路第一階段搶修工程在市府工務局、交通局、警察局等局處合作努力之下，原訂2個月的工期只花了2 周即提前搶通，恢復雙線通車，今早尖峰車流只有在忠孝橋上有點小塞車，大致交通順暢。

交通局長鍾鳴時表示，考量安全因素，台1線高架道路仍維持禁行20噸以上大型車輛，警察局並將持續於重點路口攔檢。

鍾鳴時說，第二階段搶修工程的橋下平面道路三重區重安街 (集美街至中正南路)目前持續全線封閉中，將進行支撐架拆除及重安街平面道路鋪面修復工程，預計本月15日完工再開放通車，車輛請改由集美街、新興路至中正南路通行，並請配合員警及義交引導行駛。

新北市長侯友宜今天表示，感謝各單位努力，讓橋梁提早通車。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天表示，感謝各單位努力，讓橋梁提早通車。記者葉德正／攝影

侯友宜

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