聽新聞
test
0:00 / 0:00
台1線高架往忠孝橋今晨雙向通車了！ 車流大致順暢
台1線中山高架橋往台北方向提前搶通並於今（4 ）日清晨6時起恢復雙線通車，新北市長侯友宜一早前往交控中心關心通車後尖峰交通路況，今早尖峰車流只有在忠孝橋上有點小塞車，大致交通順暢。侯友宜表示，橋下的三重重安街仍持續封閉，以進行支撐架拆除及道路鋪面修復，預計本月15日完成。交通局也表示，仍禁行20噸以上大型車輛。
侯友宜表示，台1線高架道路第一階段搶修工程在市府工務局、交通局、警察局等局處合作努力之下，原訂2個月的工期只花了2 周即提前搶通，恢復雙線通車，今早尖峰車流只有在忠孝橋上有點小塞車，大致交通順暢。
交通局長鍾鳴時表示，考量安全因素，台1線高架道路仍維持禁行20噸以上大型車輛，警察局並將持續於重點路口攔檢。
鍾鳴時說，第二階段搶修工程的橋下平面道路三重區重安街 (集美街至中正南路)目前持續全線封閉中，將進行支撐架拆除及重安街平面道路鋪面修復工程，預計本月15日完工再開放通車，車輛請改由集美街、新興路至中正南路通行，並請配合員警及義交引導行駛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言