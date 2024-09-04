上班尖峰…板南線壓力低於標準 北捷調整班距月台擠滿人

台北捷運板南線江子翠站通往南港展覽館方向的一部列車，今天上午8點16分，因壓力低於標準，因而調整班距，不少趕著上班的乘客都無法搭乘，造成不少月台擠滿候車民眾。

據了解，有民眾正在新埔捷運站等捷運，不料，車子到站後停個3、4分鐘才開走，當時月台上擠滿人潮， 才聽廣播說是江子翠有事。

北捷表示，行控中心持續監控系統運轉，上午8點16分時，板南線江子翠站月台往南港展覽館方向1列車，因壓力低於標準，行控中心為維護旅客服務品質及系統安全，安排車上約1200位旅客改搭後續列車，處理時間約7分鐘，行控中心採取彈性調整班距因應，另加強相關列車及車站廣播及人員疏導旅客。