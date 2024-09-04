吳聖宇：摩羯颱風周末恐侵襲海南島、廣東西部、廣西及越南北部一帶

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，摩羯颱風進入南海後結構重整，強度明顯加強，未來將發展為中度颱風，持續往海南島方向移動，預估周末期間(7-8日)將侵襲海南島、廣東西部、廣西及越南北部一帶，外圍環流也可能影響港澳地區，前往這些地方的民眾要留意颱風相關訊息。

雖然摩羯颱風逐漸遠離台灣，吳聖宇說，摩羯外圍風場配合高壓環流的偏東到東南風，仍為台灣附近帶來水氣，今天到明天包括東半部、恆春半島甚至到高屏一帶，有局部短暫陣雨，其中在台東、恆春半島等地有局部較大雨勢發生機會。中部以南午後可能有局部熱對流雷雨，同樣可能會有短時較大雨勢。中部以北到大台北一帶天氣穩定，以多雲到晴為主。

此外，受偏東風過山下沉作用影響，包括大台北、西半部局部地區將有高溫出現，高溫可能來到36度或以上。北部沿海、台灣海北部、東南部及恆春半島沿海將有較大風浪

周五過後，摩羯颱風逐漸離開，吳聖宇說，台灣附近仍位於大範圍的低壓帶內，一直到周末(7-8日)各地的午後熱對流發展比較旺盛，可能出現局部大雷雨。溫度也會持續偏高，各地高溫仍普遍有33-35度，局部地區有36度以上高溫出現的機會。

吳聖宇指出，下周一(9日)之後天氣要看後續低壓帶內熱帶擾動發展的情況，變動相當大。目前在琉球東南方海面上有對流雲團正在活動，預估後續有新的熱帶擾動發展，未來幾天內有機會出現新的熱帶性低氣壓或颱風，不過目前預報模式對它的發展變化掌握度並不是很好，分歧度較大，可能要等到明後天熱帶擾動發展位置比較明確之後，預報結果才會漸趨於明朗。本周之內還不必太擔心，就算有機會影響台灣也是下周，暫時只需要留意後續預報變化資訊就可以。