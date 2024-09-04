快訊

1顆高麗菜逾百元怨「菜比肉貴」 農糧署估高麗菜價回穩時間點

上班尖峰…板南線壓力低於標準 北捷調整班距月台擠滿人

南韓未成年性犯罪擋不了？深偽影像在校園擴散

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1顆高麗菜逾百元怨「菜比肉貴」 農糧署估高麗菜價回穩時間點

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
7月底強颱凱米登台，強風豪雨重創農作物蔬果，風災過了1個多月，嘉義市最大傳統市場東市場、共和路市場，1顆國產高麗菜飆漲逾百元，讓婆婆媽媽荷包縮水、大感吃不消。記者魯永明／攝影
7月底強颱凱米登台，強風豪雨重創農作物蔬果，風災過了1個多月，嘉義市最大傳統市場東市場、共和路市場，1顆國產高麗菜飆漲逾百元，讓婆婆媽媽荷包縮水、大感吃不消。記者魯永明／攝影

7月底強颱凱米登台，強風豪雨重創農作物蔬果，風災過了1個多月，嘉義市最大傳統市場東市場、共和路市場，1顆國產高麗菜飆漲逾百元，讓婆婆媽媽荷包縮水、大感吃不消，直說「菜比肉貴！」農糧署南區分署說，風災後復耕期短的空心菜等葉菜採收上市，價格回穩，高麗菜復耕期較長約65至70天，預估到本月中下旬採收，價格回穩。

每天上市場的婆婆媽媽感嘆說，風災過了1個多月，天氣炎熱，常食用的高麗菜，風災前便宜，1顆不到50元，現在1顆高山產地高麗菜最便宜100多元，有的賣200多元，菜比肉貴，質疑是否有人為操控菜價。

台北果菜市場拍賣高麗菜（甘藍）初秋品種，平均價每公斤仍在40元以上，短期內還未下跌；攤商說，平地栽種高麗菜還未採收上市，高山梨山產地每台斤58元、阿里山產地48元，供應量充足，也有進口高麗菜每斤20多元，價差一半以上，口感不如國產，購買者少。

農糧署南區分署說，凱米風災後，復耕期短的空心菜等葉菜已採收上市，量多價格回穩，食用量多、俗稱「菜王」高麗菜，因復耕期較長、約需65至70天，預估到本月中下旬採收上市後，價格回穩。

高麗菜是冬季大宗蔬菜， 幾乎年年上演產銷失衡，農糧署不再採取耕鋤補貼，去年公布監控高麗菜種植數量，提醒農民自主管理，去年9月上旬至11月上旬連六旬「紅燈」警戒，「大宗蔬菜供育苗資訊預警」專區公布去年11月中旬出苗量721.5萬株，已達超種「紫色燈號」。

7月底強颱凱米登台，強風豪雨重創農作物蔬果，風災過了1個多月，嘉義市最大傳統市場東市場、共和路市場，1顆國產高麗菜飆漲逾百元，讓婆婆媽媽荷包縮水、大感吃不消。記者魯永明／攝影
7月底強颱凱米登台，強風豪雨重創農作物蔬果，風災過了1個多月，嘉義市最大傳統市場東市場、共和路市場，1顆國產高麗菜飆漲逾百元，讓婆婆媽媽荷包縮水、大感吃不消。記者魯永明／攝影

婆婆 農糧署 高麗菜

延伸閱讀

減肥必看！「哈佛蔬菜湯懶人級料理」可減肥、抗癌、防高血壓、降膽固醇

孕媽咪漲奶冷知識你知道嗎？ 網友嘗試1招：先被外型逗笑了

吃到飽火鍋「打包單點高麗菜」遭拒！顧客飆罵神經病 店員難過：好幾天睡不好

颱風過後「漂亮高麗菜」1顆近百元他嫌貴 遭網友吐嘈：吃米不知道米價

相關新聞

颱風一個接一個？賈新興：未來10天颱風麗琵、貝碧佳恐發展

颱風可能一個接著一個？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指...

摩羯進南海增強中 吳德榮：另2颱風醞釀中待觀察

9月仍是颱風季節，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今(4日)晨2時中央氣象署...

噪音車半夜頻擾民 罰鍰上限擬增

環境部自二○二一年起，推動聲音照相科技執法，截至今年七月，已告發噪音案件超過一點四萬輛次，但仍有許多民眾反映超標噪音車常...

上班尖峰…板南線壓力低於標準 北捷調整班距月台擠滿人

台北捷運板南線江子翠站通往南港展覽館方向的一部列車，今天上午8點16分，因壓力低於標準，因而調整班距，不少趕著上班的乘客...

疼痛調查 近千萬國人每周都痛

最新國人「疼痛認知行為調查」出爐，結果顯示，在十八歲以上成年人中，五成每周承受疼痛之苦，前三名分別為肌肉痠痛、頭痛、關節...

台醫療環境經營難 6年卻有30新醫院動土？醫界、房產專家曝原因

總統賴清德領軍「健康台灣推動委員會」，上週22日召開首次會議，賴總統婉轉點出健保財務議題，也點出許多國人正憂心的健保破產疑慮。當醫護人員因環境不佳持續出走，醫院在外界看來是「賠錢生意」時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。