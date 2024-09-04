1顆高麗菜逾百元怨「菜比肉貴」 農糧署估高麗菜價回穩時間點

7月底強颱凱米登台，強風豪雨重創農作物蔬果，風災過了1個多月，嘉義市最大傳統市場東市場、共和路市場，1顆國產高麗菜飆漲逾百元，讓婆婆媽媽荷包縮水、大感吃不消，直說「菜比肉貴！」農糧署南區分署說，風災後復耕期短的空心菜等葉菜採收上市，價格回穩，高麗菜復耕期較長約65至70天，預估到本月中下旬採收，價格回穩。

每天上市場的婆婆媽媽感嘆說，風災過了1個多月，天氣炎熱，常食用的高麗菜，風災前便宜，1顆不到50元，現在1顆高山產地高麗菜最便宜100多元，有的賣200多元，菜比肉貴，質疑是否有人為操控菜價。

台北果菜市場拍賣高麗菜（甘藍）初秋品種，平均價每公斤仍在40元以上，短期內還未下跌；攤商說，平地栽種高麗菜還未採收上市，高山梨山產地每台斤58元、阿里山產地48元，供應量充足，也有進口高麗菜每斤20多元，價差一半以上，口感不如國產，購買者少。

農糧署南區分署說，凱米風災後，復耕期短的空心菜等葉菜已採收上市，量多價格回穩，食用量多、俗稱「菜王」高麗菜，因復耕期較長、約需65至70天，預估到本月中下旬採收上市後，價格回穩。

高麗菜是冬季大宗蔬菜， 幾乎年年上演產銷失衡，農糧署不再採取耕鋤補貼，去年公布監控高麗菜種植數量，提醒農民自主管理，去年9月上旬至11月上旬連六旬「紅燈」警戒，「大宗蔬菜供育苗資訊預警」專區公布去年11月中旬出苗量721.5萬株，已達超種「紫色燈號」。