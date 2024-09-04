颱風一個接一個？賈新興：未來10天颱風麗琵、貝碧佳恐發展

颱風可能一個接著一個？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，未來10天仍有兩個熱帶性低氣壓或颱風可能發展，後續需留意新的預報資訊。

賈新興指出，綜合研判魔羯颱風，以朝海南島方向移動的機率高。但7日至8日要觀察琉球群島東南方，熱帶性低氣壓或第12號颱風麗琵發展的趨勢，需關注其後續的動態。另外， 9日至10日，菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓或第13號颱風貝碧佳也有發展趨勢。

賈新興說，今天到6日台中以北天氣相對穩定，背風的西半部溫度高。5日至6日恆春半島及南台東有局部雨，其中。5日午後台中以南山區、高雄及花東有局部短暫陣雨。6日午後苗栗以南及花東有局部短暫陣雨。

至於7日恆春半島及西半部沿海有零星短暫雨，午後新竹以南及花東有局部短暫雷陣雨。8日至9日午後新竹以南及宜花東有局部短暫陣雨。

賈新興指出，10日午後雲林以南有局部短暫陣雨。11日北海岸、基隆至東北角有零星短暫陣雨，午後山區有零星短暫陣雨。12日北海岸、基隆至宜蘭有局部短暫陣雨，午後宜花東有局部短暫陣雨。 13日東北角、宜花東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後山區有零星短暫陣雨。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。