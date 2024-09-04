摩羯進南海增強中 吳德榮：另2颱風醞釀中待觀察

9月仍是颱風季節，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今(4日)晨2時中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第11號輕颱「摩羯」進入南海、將逐漸增強至「中度」，撲向雷州半島，侵襲廣東、海南島一帶，對台灣無直接影響。

但他指出，最新(3日20時)歐洲模式(ECMWF及美國模式(GFS)模擬顯示，下周二(10日)在台灣東方及關島西南方各有颱風醞釀；其未來動向，由於大氣環境複雜，模式模擬皆不盡相同，且持續調整中，應繼續觀察；至於是否影響台灣？言之過早、徒增困擾而已。

吳德榮指出，今、明(4、5日)兩天「摩羯」外圍水氣逐漸增多，東半部及南部有局部陣雨、北部偶有局部短暫飄雨的機率，午後中南部近山區有局部雷陣雨。因「摩羯」外圍沉降、西半部仍偏熱。

今日各地區氣溫為北部24至37度、中部25至37度、南部25至36度及東部22至35度。