快訊

聯合報社論／干預央行，兩蔣不敢，卓榮泰敢！

摩羯進南海增強中 吳德榮：另2颱風醞釀中待觀察

聽新聞
test
0:00 / 0:00

摩羯進南海增強中 吳德榮：另2颱風醞釀中待觀察

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
因摩羯颱風外圍沉降，西半部仍偏熱，高溫上看37度。本報資料照片
因摩羯颱風外圍沉降，西半部仍偏熱，高溫上看37度。本報資料照片

9月仍是颱風季節，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今(4日)晨2時中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第11號輕颱「摩羯」進入南海、將逐漸增強至「中度」，撲向雷州半島，侵襲廣東、海南島一帶，對台灣無直接影響。

但他指出，最新(3日20時)歐洲模式(ECMWF及美國模式(GFS)模擬顯示，下周二(10日)在台灣東方及關島西南方各有颱風醞釀；其未來動向，由於大氣環境複雜，模式模擬皆不盡相同，且持續調整中，應繼續觀察；至於是否影響台灣？言之過早、徒增困擾而已。

吳德榮指出，今、明(4、5日)兩天「摩羯」外圍水氣逐漸增多，東半部及南部有局部陣雨、北部偶有局部短暫飄雨的機率，午後中南部近山區有局部雷陣雨。因「摩羯」外圍沉降、西半部仍偏熱。

今日各地區氣溫為北部24至37度、中部25至37度、南部25至36度及東部22至35度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周五至下周二(6至10日)台灣附近水氣多，雲量略增、西半部仍偏熱，各地區偶有局部短暫降雨的機率，午後局部對流發展、有大雷雨發生的機率，應注意。

吳德榮說，最新(3日20時)歐洲模式(ECMWF左圖)及美國模式(GFS右圖)模擬顯示，下周二在台灣東方及關島西南方各有颱風醞釀。(圖擷自tropical tidbits) 擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
吳德榮說，最新(3日20時)歐洲模式(ECMWF左圖)及美國模式(GFS右圖)模擬顯示，下周二在台灣東方及關島西南方各有颱風醞釀。(圖擷自tropical tidbits) 擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 大雷雨 颱風

延伸閱讀

摩羯颱風將增強 吳德榮：今明高溫上看38度

飆37度高溫午後雨 吳德榮估周四起颱風威脅台灣、不排除登陸

吳德榮：颱風珊珊迷蹤對日嚴重威脅 今起3天到日本要注意

上看38度高溫 吳德榮：珊珊颱風眼清晰 登陸日本2、3次機率

相關新聞

摩羯進南海增強中 吳德榮：另2颱風醞釀中待觀察

9月仍是颱風季節，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今(4日)晨2時中央氣象署...

噪音車半夜頻擾民 罰鍰上限擬增

環境部自二○二一年起，推動聲音照相科技執法，截至今年七月，已告發噪音案件超過一點四萬輛次，但仍有許多民眾反映超標噪音車常...

疼痛調查 近千萬國人每周都痛

最新國人「疼痛認知行為調查」出爐，結果顯示，在十八歲以上成年人中，五成每周承受疼痛之苦，前三名分別為肌肉痠痛、頭痛、關節...

台醫療環境經營難 6年卻有30新醫院動土？醫界、房產專家曝原因

總統賴清德領軍「健康台灣推動委員會」，上週22日召開首次會議，賴總統婉轉點出健保財務議題，也點出許多國人正憂心的健保破產疑慮。當醫護人員因環境不佳持續出走，醫院在外界看來是「賠錢生意」時...

影／黑神話悟空爆紅 「他」突拋台語配音版...網敲碗要續集

中國大陸遊戲新作「黑神話：悟空」吸引許多玩家加入，有「布袋戲大俠」之稱的金光布袋戲負責人、口白黃立綱因病休養一年多未有新...

繼續熱！9縣市高溫燈號亮 新竹恐38度

天氣還是熱，中央氣象署上午7時37分針對9縣市發布高溫資訊(橙色)，其中新竹市及新竹縣恐38度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。