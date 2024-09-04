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健康你我他／水果切小再吃 剪碎牛排護牙齒

聯合報／ 文／王建宇（北市內湖）
吃較硬的水果時先切成小塊，才不會傷到門牙。圖／王建宇提供
吃較硬的水果時先切成小塊，才不會傷到門牙。圖／王建宇提供

我自幼牙齒就不好，又偏愛吃甜食零嘴、西點與飲料。小時候不懂潔牙常識，拿牙刷隨便應付一下就睡覺了；青少年時期就是牙科常客，看了好幾十年牙齒，花費很多錢。也常被牙醫師告誡不要咬或啃太硬食物，以免造成牙齒缺損。

現在我的早餐常以牛奶或豆漿加燕麥片解決，半流質食物不大用到牙口。蘋果與芭樂都是最愛，卻十分爽脆，於是我會切成小塊後放在餐碟內，再用叉子吃；煮好的玉米營養可口，則將玉米粒剝下來放在碟子上，以小湯匙吃。到餐廳享用牛排大餐時，先以隨身小剪刀剪碎再吃，安全卻美味不減分。

缺牙還要注意假牙問題，國外旅行或國旅時，隨團導遊都會用麥克風提醒大家，記得檢查假牙是否帶齊上車？我的數千元臨時門面假牙，就曾發生過出走的事。

當時吃飽喝足、逛北市東區地下街時，女兒露出疑惑表情說：「你的門牙呢？」我趕忙奔回剛打烊的餐廳說明來意後，獲准進廚房狂翻幾個大垃圾桶，結果洗碗工在水槽廚餘內發現，用洗潔劑沖乾淨還我。

同事也抱怨過，外出午餐時假牙不見了，以為遺忘在餐廳，正要撥手機詢問，我發現她的上衣口袋有團衛生紙，提醒掏出來看看，果然假牙包在裡面，當場傻眼。建議有戴活動假牙的人外出用餐，取下時務必收妥，才不會發生笑掉大牙的糗事。

假牙 牙齒 餐廳

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