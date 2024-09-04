熱傷害激增 頭暈、意識不清恐已中暑

近期天氣炎熱，高溫甚至飆破36℃，熱傷害就診人數持續攀升，光是9月1日、2日兩天全台總計30人次就醫。醫師提醒，如果出現頭暈、意識不清等症狀，即要意識到可能中暑了，應立即就醫。

台北醫學大學急診學科教授高偉峰表示，秋老虎發威，如果外出活動未適當補水，非常容易中暑。一般熱傷害從輕到重度，大致可分為熱痙攣、熱衰竭、中暑等，當體溫超過40℃，會出現神智不清、行為異常等症狀，代表處於中暑狀態，若是出現頭暈、頭痛、虛弱等則屬於熱衰竭症狀，都應盡速送醫。

人體散熱機轉大致可分為4類，分別為輻射、蒸發、對流與傳導。高偉峰說，人體約有5至6成的熱，是藉由「輻射」途徑散熱，由高散熱至低，如果體外溫度高於體溫，則會反向輻射至人體；而蒸發、流汗是重要散熱機轉，若所處的環境濕度高，散熱效果會因此打折，甚至沒有效果。

對流是指環境空間通風，身體可藉此散熱，也比較不容易中暑；傳導則是透過接觸等方式傳遞熱能，如地面經過高溫曝曬，人一坐到經曝曬的地面，熱能就會傳導到人體，反之，地面溫度低，則可幫助人體散熱。

高偉峰提醒，多補充水分能幫助身體散熱，處於炎熱環境中，每天至少要補充2500至3000毫升的水，可避免中暑或熱衰竭。也建議減少直接曝曬於太陽下，服裝應著淺色系，可戴有帽緣的帽子，同時避免參與情緒激昂的場合，降低人體產生多餘熱能，增加中暑機率。