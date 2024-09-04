聽新聞
test
0:00 / 0:00

熱傷害激增 頭暈、意識不清恐已中暑

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
如果出現頭暈、意識不清等症狀，即要意識到可能中暑了，應立即就醫。圖／123RF
如果出現頭暈、意識不清等症狀，即要意識到可能中暑了，應立即就醫。圖／123RF

近期天氣炎熱，高溫甚至飆破36℃，熱傷害就診人數持續攀升，光是9月1日、2日兩天全台總計30人次就醫。醫師提醒，如果出現頭暈、意識不清等症狀，即要意識到可能中暑了，應立即就醫。

台北醫學大學急診學科教授高偉峰表示，秋老虎發威，如果外出活動未適當補水，非常容易中暑。一般熱傷害從輕到重度，大致可分為熱痙攣、熱衰竭、中暑等，當體溫超過40℃，會出現神智不清、行為異常等症狀，代表處於中暑狀態，若是出現頭暈、頭痛、虛弱等則屬於熱衰竭症狀，都應盡速送醫。

人體散熱機轉大致可分為4類，分別為輻射、蒸發、對流與傳導。高偉峰說，人體約有5至6成的熱，是藉由「輻射」途徑散熱，由高散熱至低，如果體外溫度高於體溫，則會反向輻射至人體；而蒸發、流汗是重要散熱機轉，若所處的環境濕度高，散熱效果會因此打折，甚至沒有效果。

對流是指環境空間通風，身體可藉此散熱，也比較不容易中暑；傳導則是透過接觸等方式傳遞熱能，如地面經過高溫曝曬，人一坐到經曝曬的地面，熱能就會傳導到人體，反之，地面溫度低，則可幫助人體散熱。

高偉峰提醒，多補充水分能幫助身體散熱，處於炎熱環境中，每天至少要補充2500至3000毫升的水，可避免中暑或熱衰竭。也建議減少直接曝曬於太陽下，服裝應著淺色系，可戴有帽緣的帽子，同時避免參與情緒激昂的場合，降低人體產生多餘熱能，增加中暑機率。

中暑 熱衰竭 輻射

延伸閱讀

氣溫飆高！四川半馬賽驚傳653人送醫 一票選手中暑暈倒路邊

嘉義城隍夜巡 賴清德回應民眾熱情走入人群驚喜擊掌

影／又一名小草中暑倒地...送醫畫面曝光 民眾喊「小草冷靜」

影／北檢外聲援柯P晚間人數漸增 「小草」疑似中暑昏倒

相關新聞

噪音車半夜頻擾民 罰鍰上限擬增

環境部自二○二一年起，推動聲音照相科技執法，截至今年七月，已告發噪音案件超過一點四萬輛次，但仍有許多民眾反映超標噪音車常...

疼痛調查 近千萬國人每周都痛

最新國人「疼痛認知行為調查」出爐，結果顯示，在十八歲以上成年人中，五成每周承受疼痛之苦，前三名分別為肌肉痠痛、頭痛、關節...

克里洛夫來台 明搶早鳥票

以驚人的技巧被譽為當代五位頂尖小提琴家之一的謝爾蓋．克里洛夫（Sergei Krylov），將帶著歐洲樂壇公認最優秀室內...

噪音機車影響民眾生活 學者：應追違法改裝

改裝噪音機車影響民眾生活品質，許多人反映聽到汽機車快速飆過、瞬間產生的巨大聲響，感到煩躁、易怒，盼提高改管罰鍰以改善問題...

北部微型電動二輪車 掛牌率低

微型電動二輪車今年11月29日前須完成掛牌，但北部掛牌普遍偏低，專家也憂心「十車九改」，有人將電動車改車，掛完牌後又改回...

「會演是英雄」 封箱巡演高雄見

以全新概念的劇情設計、由聯合數位文創舉辦的新形態互動式舞台劇「會演是英雄」，本周末將為高雄觀眾帶來精彩絕倫的英雄共演！「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。