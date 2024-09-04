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健康主題館／飲食5原則 消滅腹部肥胖

聯合報／ 陳詩婷／康寧醫院營養師
腹部肥胖者要少吃甜點、餅乾等精緻糖類食物，多攝取蔬果等水溶性纖維食物。圖／123RF
腹部肥胖者要少吃甜點、餅乾等精緻糖類食物，多攝取蔬果等水溶性纖維食物。圖／123RF

四肢瘦的腹部肥胖族群，健康風險高。腹部肥胖代表身體的脂肪都堆積在腹部內臟周圍，內臟脂肪的活性大，會釋放出各種游離脂肪酸，來刺激身體分泌各種發炎激素，人就容易衰老，得到慢性病等代謝症候群機率更是一般人的4倍之多。想要擺脫小腹婆、大肚男稱號？不妨試試5種飲食原則。

避免吃精緻糖食物

糖，是造成身體肥胖的主要凶手。精緻糖吃進身體裡，容易在肝臟囤積成脂肪，而造成高血脂症及高膽固醇血症，因此，必須減少精緻糖類的攝取。舉凡食物中有額外添加蔗糖、果糖、葡萄糖的飲料，以及乳製品、甜點、餅乾、蛋糕、果汁或是各種零食等，在日常生活中應該盡量避免攝取。

每日飲食減醣15%

減糖飲食並不代表完全不吃醣，只要將目前攝取的一日醣量減少15%即可。例如，原本每餐吃一碗飯，只要減少吃一口，大約可以減少15%的醣量；或是改用小一號的碗來代替；外食時，就盡量少吃主食，或跟店家說飯（麵）少一點即可。

攝取足量膳食纖維

研究發現，每增加10克的水溶性纖維，就能減少3.7％的內臟脂肪堆積。因為水溶性纖維進到體內，會在腸道吸收水分而變成黏稠狀，過程中會一併抓取腸道多餘的油脂及膽固醇，從腸道排泄出去，而不會透過腸肝循環反覆堆積在肝臟內，如此一來，就能降低身體整體的脂肪及膽固醇濃度，進而連帶消除腹部脂肪。

哪些食物水溶性纖維特別多？吃起來黏黏糊糊的蔬菜就對了。像木耳、菇類、秋葵、蓮藕、山藥、燕麥、黑豆、海帶、亞麻仁籽、洋菜、蘋果（含皮）、香蕉等，都屬於水溶性纖維高的蔬菜。尤其木耳只要吃一碗，就能提供約5-7克的水溶性纖維，CP值相當高。

吃omega-3脂肪酸

好油可以增加身體油脂的代謝，而壞油則傾向堆積在內臟脂肪。好油最推崇omega-3脂肪酸，研究證實，可以有效降低身體發炎反應，有助健腦、幫助視力的發展。只要一周吃到3次魚類，身體就可以得到足夠的omega-3脂肪酸。

哪些魚類含量最多？小型的鮭魚、鯖魚、沙丁魚及秋刀魚等4種魚類，是omega-3脂肪酸含量最豐富的魚。不過，注意不要烹調過頭，一旦發現魚的皮有焦黑的現象，就代表脂肪酸已經變性，從好油變成壞的油脂了。另外，吃素的人則可以喝亞麻仁油，每餐約10㏄，可以得到保護的作用。

間歇性斷食助代謝

如果想要快速瘦下腹部脂肪，可以採用間歇性斷食。建議以168飲食法，也就是每天進食8小時，禁食16小時，大多數情況下，可以在下午3或4點後不吃東西，只喝水至第二天早晨再進食。透過16小時的空腹，可以讓身體腸胃等器官適度休息，達到淨化與啟動能量的代謝，能有效改善腹部脂肪。

代謝症候群5指標

1.男生腰圍≧90公分、女生腰圍≧80公分，或是BMI≧27kg／㎡

2.三酸甘油脂≧150mg／dl

3.高密度膽固醇男性＜40mg／dl、女性＜50mg／dl

4.血壓收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg，或是有使用降血壓藥物

5.空腹血糖≧100mg／dl或是使用降血糖藥物

★5項指標如果符合3項，就屬於代謝症候群

脂肪 膽固醇

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