銩雷射剜除攝護腺 減少術後復發

只要活得夠久，每個男人都會遇到頻尿、夜尿等攝護腺肥大困擾，泌尿科醫師提醒，如果出現血尿、膀胱結石、尿滯留、腎水腫等症狀，單靠口服藥物已無法改善不適，就需考慮接受外科手術。如果經濟能力許可，或有私人醫療保險，建議使用雷射攝護腺剜除術，降低復發風險及相關副作用。

書田診所泌尿科主任張雲筑表示，攝護腺是男性特有的器官，受到年紀增長、男性荷爾蒙刺激、慢性發炎等因素影響，攝護腺逐漸增生肥大，影響下泌尿道功能，成為難言之隱。再者，年紀愈大，肥大程度日益惡化，年逾50歲，約5成男性出現頻尿、夜尿、尿不乾淨、尿速緩慢等症狀，到了80歲，盛行率高達8成。

一般來說，正常攝護腺約20毫升，如果增升至40毫升，就可能造成尿路阻塞，張雲筑指出，一旦出現血尿、膀胱結石、尿滯留、腎水腫、尿毒，反覆尿路感染，或是症狀嚴重影響正常生活，就應積極就醫，與醫師討論適合的治療方式。

在手術治療上，目前健保僅給付傳統刮除手術，但術後復發機率較大，且可能影響性功能。張雲筑說，醫療科技不斷進步，攝護腺肥大的治療方式選擇多元，愈來愈多患者選擇雷射微創手術，其優點為出血少、組織熱傷害較淺，適合高齡或有多重內科共病患者。

張雲筑以「從橘子果皮上將果肉完整剝除」來形容雷射剜除手術，沿著攝護腺肥大的區域與周邊區域的交界處，將所有增生組織剝離後，絞碎之後，再由內視鏡吸出體外。術後再次復發機率極低，還可以維護其他組織結構的完整性，減低術後尿失禁、尿路狹窄等併發症風險。

張雲筑指出，雷射種類眾多，其中銩雷射攝護腺剜除手術，能精確地找出天然膀胱頸與肥大組織的交界，將攝護腺肥大增生區處理乾淨，並能保留膀胱頸黏膜。書田診所臨床統計，近5年內小於40毫升的小型攝護腺肥大患者，術後追蹤未出現膀胱頸攣縮等併發症。

書田診所泌尿科團隊攝護腺雷射手術治療攝護腺肥大的經驗豐富，10多年來，共完成1500多例攝護腺雷射手術，上個月受邀至世界泌尿內視鏡學及泌尿外科技術大會（WCET）發表了「銩雷射攝護腺剜除手術併行膀胱頸黏膜保留技巧，避免小型攝護腺產生膀胱頸攣縮」手術研究成果，與各國泌尿科醫師分享台灣卓越泌尿醫學的手術技術。

由於健保尚未給付攝護腺雷射手術，患者須自費。張雲筑提醒，中老年男性如有排尿頻繁、明顯餘尿感、尿流很慢等困擾，甚至尿不出來，務必至泌尿科就醫，透過適合自己的治療方式，疏通下水道，不要讓自己下半生被下半身給困住。