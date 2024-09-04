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腹瀉疫情升溫 高峰持續至中秋
腹瀉疫情嚴峻，上周門急診腸胃炎患者門急診就醫接近十三萬人次，連五周上升，為五年同期次高，疾管署副署長羅一鈞提醒，因感染諾羅病毒而引起病毒性腸胃炎的人數眾多，預估這波疫情將持續至中秋節，民眾務必勤洗手，做好飲食衛生，魚貝海鮮和肉類煮熟烤熟再吃。
各級學校陸續開學，腸病毒疫情增溫，就診人次連三周上升，上周就診人次達一萬四二七九人，創下五年同期最高。疾管署預估，這波疫情將持續上升至中秋後，高峰應該落在九月下旬。
十月一日起，開打公費流感疫苗、新冠肺炎疫苗，羅一鈞表示，今年提供公費四價流感疫苗，依世界衛生組織選株結果，新一季疫苗更換H3N2疫苗株，預計和今年秋冬流行的病毒相吻合。
至於公費流感廠牌部分，首度納入國光、賽諾菲、葛蘭素史克（GSK）、東洋和高端等五大廠牌，羅一鈞表示，家長如希望孩子接種某特定廠牌流感疫苗，可另外向學校索取補種同意書，如自行至醫療院所接種，可能需要另外支付掛號費。
在新冠肺炎疫情方面，羅一鈞指出，依目前監測資料，預估今年流行新冠疫情變異株，將持續為「JN-1家族」，包括KP及LB等變異株系列，這次公費新冠疫苗即採用JN-1疫苗株。
疾管署新興傳染病整備組副組長池宜倩指出，「疫苗接種行政電子化系統（NIAS）」已上線，家長以手機掃描學校提供的流感及新冠疫苗QR code，上網填寫意願，新冠疫苗接種意願書為紅色，流感則為橘色，就可讓孩子在校完成接種。
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