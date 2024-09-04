聽新聞
test
0:00 / 0:00

月底協商 明年健保總額破9千億元

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

健保總額備受關注，衛福部長邱泰源昨表示，行政院上周五核定明年健保總額，確定高推估為百分之五點五，低推估為百分之三點五二一，明年健保總額將達九一一二億至九二八六億元，首度突破九千億元，衛福部健保會將於本月廿五日進行總額協商。

台北商業大學財政稅務系教授韓幸紋指出，如以健保總額高推估計算，健保安全準備金仍有一點一八個月，尚未達到調整費率的條件，符合衛福部「今明兩年仍不會調整健保費」承諾。不過，後年就會將面臨調漲壓力，呼籲政府應積極改革健保收費制度，目前九成健保財源來自於薪資所得的一般保費，因老年人口不斷增加，年輕上班族勢必負擔更多保費，有必要擴大徵收費基。

「明年健保總額突破九千億元，錢是否用在刀口上，有無提升醫療品質，才是關鍵。」醫改會執行長林雅惠說，明年多項健保支出由公務預算支應，且年中時又須保障每點健保點值達○點九五元，讓總額使用起來，擁有更大空間，醫改會將嚴密觀察總額運用效率。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，樂見明年健保總額高推估達百分之五點五，期待各界擬定開源節流措施，例如收取檢驗檢查部分負擔，先從電腦斷層、磁振造影檢查等高階檢查做起，非癌症患者此兩項檢查酌收部分負擔，降低健保支出。

保費 健保總額 衛福部

延伸閱讀

單劑要價億元血友病新藥 健保署：進入平行審查

再破紀錄！明年健保總額核定破9千億元 健保會9月25日協商

114年健保總額逾9千億 成長高推估確定5.5%

健保署長石崇良證實 劉宜亷考量這因素不來了會再找人

相關新聞

噪音車半夜頻擾民 罰鍰上限擬增

環境部自二○二一年起，推動聲音照相科技執法，截至今年七月，已告發噪音案件超過一點四萬輛次，但仍有許多民眾反映超標噪音車常...

疼痛調查 近千萬國人每周都痛

最新國人「疼痛認知行為調查」出爐，結果顯示，在十八歲以上成年人中，五成每周承受疼痛之苦，前三名分別為肌肉痠痛、頭痛、關節...

克里洛夫來台 明搶早鳥票

以驚人的技巧被譽為當代五位頂尖小提琴家之一的謝爾蓋．克里洛夫（Sergei Krylov），將帶著歐洲樂壇公認最優秀室內...

噪音機車影響民眾生活 學者：應追違法改裝

改裝噪音機車影響民眾生活品質，許多人反映聽到汽機車快速飆過、瞬間產生的巨大聲響，感到煩躁、易怒，盼提高改管罰鍰以改善問題...

北部微型電動二輪車 掛牌率低

微型電動二輪車今年11月29日前須完成掛牌，但北部掛牌普遍偏低，專家也憂心「十車九改」，有人將電動車改車，掛完牌後又改回...

「會演是英雄」 封箱巡演高雄見

以全新概念的劇情設計、由聯合數位文創舉辦的新形態互動式舞台劇「會演是英雄」，本周末將為高雄觀眾帶來精彩絕倫的英雄共演！「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。