月底協商 明年健保總額破9千億元

健保總額備受關注，衛福部長邱泰源昨表示，行政院上周五核定明年健保總額，確定高推估為百分之五點五，低推估為百分之三點五二一，明年健保總額將達九一一二億至九二八六億元，首度突破九千億元，衛福部健保會將於本月廿五日進行總額協商。

台北商業大學財政稅務系教授韓幸紋指出，如以健保總額高推估計算，健保安全準備金仍有一點一八個月，尚未達到調整費率的條件，符合衛福部「今明兩年仍不會調整健保費」承諾。不過，後年就會將面臨調漲壓力，呼籲政府應積極改革健保收費制度，目前九成健保財源來自於薪資所得的一般保費，因老年人口不斷增加，年輕上班族勢必負擔更多保費，有必要擴大徵收費基。

「明年健保總額突破九千億元，錢是否用在刀口上，有無提升醫療品質，才是關鍵。」醫改會執行長林雅惠說，明年多項健保支出由公務預算支應，且年中時又須保障每點健保點值達○點九五元，讓總額使用起來，擁有更大空間，醫改會將嚴密觀察總額運用效率。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁指出，樂見明年健保總額高推估達百分之五點五，期待各界擬定開源節流措施，例如收取檢驗檢查部分負擔，先從電腦斷層、磁振造影檢查等高階檢查做起，非癌症患者此兩項檢查酌收部分負擔，降低健保支出。