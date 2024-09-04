「會演是英雄」 封箱巡演高雄見

以全新概念的劇情設計、由聯合數位文創舉辦的新形態互動式舞台劇「會演是英雄」，本周末將為高雄觀眾帶來精彩絕倫的英雄共演！「會演是英雄」歷經兩年共17場成功演出、受到眾粉絲熱烈期待與歡呼聲，今年度再次爆笑回歸，並進入到最終的「封箱巡演」。

本劇融合脫口秀、情境喜劇、表演訓練等多元形式演出，更加入全台首創的「開放式票選劇本」及「徵選素人觀眾成為『第五位演員』共演」兩大互動特點，觀眾們可以決定下半場演出之劇本、每個演員的角色，5位演員、3套劇本、意想不到的N種結局，由你來決定！

為迎接封箱大演、帶給劇迷們全新笑料，有著「劇場鬼才」之稱的編劇—唐從聖，今年特別在觀眾最喜愛的下半場公投劇本橋段，推出全新劇本〈白蛇傳之水漫金山寺〉，這也是繼經典文學鉅作〈西遊記〉、經典莎翁名劇〈羅密歐與茱麗葉〉後，5位演員毫不藏私地展現各自的幽默絕技，再飆演技挑戰轟動世人的民間傳說，更在首演之時成功引爆全場歡笑聲。

9/7（六）、9/8（日）邀大家進場欣賞2024年最好玩、最爆笑、最歡樂的舞台劇「會演是英雄」，一同見證封箱巡演、一同笑翻天！把握最後購票機會上udn售票網。