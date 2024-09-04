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血友病新藥 1針1億元基因治療 平行審查加速納健保

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

可治癒B型血友病的基因治療針劑，一針一億元，衛福部有望納入健保給付。健保署石崇良表示，該藥品目前已進入平行審查機制，希望在通過藥證後的半年內，可納入健保給付，但對於藥品成本效應及健保預算等影響，需要進一步評估。

健保署昨主辦「APEC醫療科技評估與永續全民健康覆蓋工作坊」，共來自十二個國家的專家與會。石崇良說，在全民健康覆蓋的目標下，如何在有限財源，給付基因治療等一次性的高價治療藥物，是一大難題。

石崇良表示，目前健保給付「脊髓性肌肉萎縮症」（SMA）一劑藥物四九○○萬元，相較於健保給付其他治療方式費用，一年需六○○萬元，但病人打一針後，八年沒有發病，藥品納入健保就有意義。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，醫療科技快速進步，特別在癌藥、罕藥、特殊遺傳性疾病等重大疾病用藥，呈現爆炸式進展，對於健保給付該類藥品，醫界樂觀其成，但希望健保財務提出配套措施，適時提升健保總額成長率，每年至少百分之六，以支應醫療費用每年上升的趨勢。

醫改會執行長林雅惠指出，健保財務有限，高價、低價藥物勢必互相排擠，呼籲健保署盡速擬定「醫藥科技評估」機制，綜合評估治療效果、財務衝擊，以及縮短病人住院天數、檢驗檢查，與生活品質等因素。

石崇良指出，健保署今年一月成立「健康政策與醫療科技評估中心」，執行平行審查、加速新藥送審及暫行性支付藥物等三大目標，並規畫成立「國家醫療科技評估中心」，預計明年下半年或後年掛牌運作，未來隨著新藥快速上市，更需後續實證資料蒐集與評估，將納入專家、病友、付費者、醫療服務提供者等利害關係人，共同討論並逐步擴大規模。

健保署 石崇良 財務

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天價「1億」血友病基因治療 健保署盼獲藥證後半年納保

單劑要價億元血友病新藥 健保署：進入平行審查

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