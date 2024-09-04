疼痛調查 近千萬國人每周都痛

最新國人「疼痛認知行為調查」出爐，結果顯示，在十八歲以上成年人中，五成每周承受疼痛之苦，前三名分別為肌肉痠痛、頭痛、關節疼痛，人數接近千萬。但九成疼痛民眾卻選擇忍痛，並未積極就醫、服用藥物，長期下來恐造成大腦受損。台北市藥師公會呼籲「把握黃金一小時」，儘速用藥，才能緩解疼痛。

該項調查係由台北市藥師公會、新北市藥師公會委託市調公司執行網路調查、電話訪問，六月廿五日至七月六日提供線上問卷，至於考量年長者不善於操作網路，另安排電話訪問，最終有效樣本為一○九九份。

調查發現，五成受訪者每周均受疼痛之苦，依內政部戶政司一一一年二月戶口統計資料推估，約近千萬人飽受疼痛折磨，最常見的疼痛為肌肉痠痛，其次為頭痛、關節疼痛。

儘管疼痛族群接近一千萬人，但實際就醫用藥比率卻非常低，該調查發現，九成八受訪者面對疼痛時，選擇「忍耐」，認為只要忍耐一下，疼痛就會過去，擔心服用止痛藥，可能傷身。

對於國人習慣忍痛，彰化基督教醫院跨領域疼痛控制中心主任謝宜哲表示，疼痛為人體的自我保護機制，如果出現高強度、頻繁發作的疼痛症狀，就應尋求專科醫師協助，找出原因，做好疼痛管理控制，以免突然性劇痛讓血壓飆升，引發致命的心血管疾病。

台北市藥師公會理事長尹岱智指出，痛覺神經如長期受到刺激，觸發體內發炎反應，恐致大腦受損。再者，未能及時緩解疼痛，可能提高身體對於疼痛的敏感度，甚至導致疼痛部位擴散與轉移，愈來愈無法忍痛，可能一點小刺激都會引發極度的疼痛反應。

「壓力大、工時長，久坐久站是引發疼痛的原因之一。」台北市藥師公會發言人王明媛說，久坐辦公室，眼睛盯著電腦，如果長時間姿勢不良，聳肩、駝背、翹腳，將導致肌肉緊繃、傷害脊椎，引發各種疼痛，如果置之不理，會演變成慢性疼痛。建議在疼痛發作的一小時內，用藥減緩不適，只要依照仿單指示，安全無虞。

謝宜哲建議，出現輕微疼痛時，先至社區藥局購買止痛藥，但需遵照藥師指示、藥品說明書，如果症狀改善，就可將此藥當成居家常備藥。如果疼痛劇烈，務必就醫，請專科醫師研判痛的原因，對症下藥，緩解疼痛，降低「久病厭世」自殺機率。

亞東醫院家庭醫學部主任陳志道表示，如果疼痛影響到身心狀況，就應考慮就醫，透過家庭醫師制度，長期追蹤治療，配合醫師評估與用藥，擬定疼痛改善計畫，不必再為痛所苦。