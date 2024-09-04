噪音機車影響民眾生活 學者：應追違法改裝

改裝噪音機車影響民眾生活品質，許多人反映聽到汽機車快速飆過、瞬間產生的巨大聲響，感到煩躁、易怒，盼提高改管罰鍰以改善問題。學者認為，除稽查是否為合法改裝外，也要追查在哪違法改裝，才能避免裝設不合規定的排氣管。

聯合醫院松德院區心身醫學科主治醫師唐守志表示，汽機車突然加速引發的劇烈聲響，會觸發人出現擔心、害怕、煩躁、焦慮、易怒等情緒，這種情況在夜深人靜時，特別明顯。有病患提及，改裝汽機車發出的聲音，很像過去在家裡被打罵的聲音，聽到時會覺得焦躁、憂鬱、生氣憤怒，有想跑出去與人吵架、打架的衝動。

交通學者、消基會交通委員會召集人李克聰表示，改裝機車若發現噪音超標，除稽查是否使用認證排氣管外，也要往上追溯是在哪裡非法改裝，才能避免更多機車裝設不合規定的排氣管。

至於聲音照相系統裝設地點為人詬病，李克聰認為，會裝設在偏遠地區，主要考量背景雜音較少，較易辨別出噪音確實是從機車發出來的，但隨著技進步，未來應可逐步排除背景雜音，屆時就能在都市普及使用；機車噪音執法建置完善後，相信之後也會納管汽車。

交通部表示，機車更換非原型式排氣管，應使用經環境部噪音管制認證，且能對應該機車型式的排氣管，明年起列入檢驗項目。未來汽車排氣管是否納管及相關懲處，目前環境部研議中。