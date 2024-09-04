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噪音車半夜頻擾民 罰鍰上限擬增

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部推動聲音照相科技執法，但仍有許多民眾反映噪音車半夜擾民。記者曾原信／攝影
環境部推動聲音照相科技執法，但仍有許多民眾反映噪音車半夜擾民。記者曾原信／攝影

環境部自二○二一年起，推動聲音照相科技執法，截至今年七月，已告發噪音案件超過一點四萬輛次，但仍有許多民眾反映超標噪音車常常半夜擾民。環境部表示，行政院已核定明年度超過五二二○萬預算，設置聲音照相設備，將優先設置在噪音陳情熱區，另也擬提高噪音車罰鍰上限，一年內屢次違規，情節重大者，甚至考慮吊銷駕照

改裝車輛產生的高分貝噪音，嚴重妨害環境安寧與居住品質，環境部二○二一年起推動聲音照相科技執法，截至今年七月底止，全國聲音照相稽查處分案件共一萬四○○六件，開罰三四八二點三萬元。

不過聲音照相有些設置在在噪音背景值很高的工業區和火車站附近，有些則是設置在附近無住家的地點，外界質疑裝設的用意究竟是要維護居住品質，或僅是為了開罰？

對此，環境部大氣環境司副司長張根穆表示，目前正在統計各縣市的噪音陳情案熱區，並比對聲音照相點位，這樣就能知道裝設地點是否有在噪音熱區，也希望未來新裝設地點在陳情熱區內，另透過移動式聲音照相，補足民眾陳情上的不足。

目前全國聲音照相設備設置二一一套，環境部爭取行政院公共建設計畫補助地方政府，今年核定補助十六個縣市、四十五套設備，共三三八六點九萬元，明年核定補助十八個縣市、七十二套設備，共五二二三點八萬元，接下來仍會爭取二○二六年的相關經費。

另外，機動車輛替換用消音系統認證管理規範今年上路，欲改裝排氣管的車主可選用經環境部噪音管制認證的排氣管。張根穆說，排氣管認證的精神是抓吵不抓改，今年已有逾萬車輛在各縣市登記，預計兩年內排氣管不合格率和改管噪音的情況會下降許多。

公共政策網路參與平台近期有民眾提案，認為噪音管制法有關機動車改裝排氣管的罰鍰過低，應由目前最高開罰三千六百元，提高到一點八萬元。張根穆說，環境部已在評估提高罰鍰上限，另外一年內屢次違規，情節重大者是否比照道交條例吊銷駕照等，也有進行討論，只是必須符合比例原則，要相當謹慎。

噪音 環境部 駕照

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