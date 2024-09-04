北部微型電動二輪車 掛牌率低

微型電動二輪車今年11月29日前須完成掛牌，但北部掛牌普遍偏低，專家也憂心「十車九改」，有人將電動車改車，掛完牌後又改回來；監理所指出，微型電動車使用者以移工為主要使用者，將以多國語言宣導，也會從車廠源頭稽查改車。

新北市府昨辦道安會報，台北區監理所專案報告指出，新北2022年前出廠沒掛牌車輛「推估」約1萬9952輛，至今完成掛牌數7787輛約39％，若以台北區監理所範圍（新北、宜蘭、花蓮）掛牌率是42％，而台北市區監理所（轄區僅台北）掛牌比率只有25.39％，對比台中區61.91％、高雄區46.71%，北部普遍偏低。

台北區監理所表示，目前結合AI生成技術，提供多國語言如中文、印尼、泰文、越南文、英文相關掛牌資訊，強化宣導；也前進樹林、土城、林口工業區和新北產業園區辦理領牌活動，也與周邊經銷商協助拆除改裝變速，希望加速掛牌。

台北市區監理所表示，25.39％為當初估算北市有2萬輛的微型電動二輪車，不過實際使用僅有6000多輛，目前已有5000多輛完成驗車掛牌，以此估算掛牌率為83%；由於微型電動二輪車多為外籍移工、年長者使用，台北市屬於都會型的城市且交通大眾運輸完善，因此車主比其他地方來得較少。

北市交通局前局長陳學台也說，微型電動二輪車「十車九改」，改裝已是普遍秘密，有人領牌前恢復原狀，掛完牌後又改回來；如果發現違規禁止行駛，要如何扣車，有沒有相關地方存放，都要另外提出配套措施。

交大運輸與物流管理學系教授黃台生表示，重點應放在「使用者」，目前規定14歲以上就能騎，而外籍移工對台灣交通安全規則了解多少，另校園是否能夠配合強化道安教育等，都要注意。

新北市警局交大隊長林泰裕表示，目前機車排氣管改裝是透過拍照方式請環保局協助辨識，至於超速改裝是否有相關簡易判斷方式，會持續與監理所討論。

台北市區監理所補充，針對微型電動二輪車改車，會與車輛安全審驗中心直接從源頭的製造廠去稽查和宣導。

北市交通局指出，今年1月至7月北市微型電動二輪車交通違規統計共計990件，其中前3大違規為未配戴安全帽、不依規定停放車輛及行駛人行道，已公告微型電動二輪車除了河濱自行車道外，禁止行駛人行道及市區自行車道。