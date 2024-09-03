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社會救助法修法引議 衛福部拚年底前提最新草案

中央社／ 台北3日電

社會救助法日前預告修正草案，收入認定卻引起爭議。針對明天將再開會，衛福部次長呂建德今晚說，除規劃一定時間收入免列計算，並結合職訓等，力拚年底前提出最新修正草案。

社會救助法是國民申請低收入戶、中低收入戶的法源，但距離上次修法已將近10年，各界疾呼與時俱進。衛福部社會救助及社工司今年4月22日預告社會救助法修正草案，卻引來民團反彈聲浪，列出9大缺失呼籲重寫。

據衛福部統計，草案預告期間，計有26個機關及團體提供意見，內容相當分歧。社工司長蘇昭如今天告訴中央社記者，經統整後，並納入此前民團列出的9大缺失，明天將與各地方政府，以及相關民間團體如老人、身心障礙、婦女、街友、勞工等代表進行討論。

衛福部次長呂建德晚間說明，衛福部初步規劃草案，除盡可能放寬條件外，同時不希望社會救助法變成一個貧窮陷阱，當民眾有困難，用社會救助法接住後，重點是要讓民眾重新投入職場。

呂建德解釋，這次修法最大亮點是跟勞動部合作，有點類似客製化提供職訓、媒合工作等，避免民眾因長期失業而失去信心。另外也規劃一定時間如3年的薪資不會列入所得，民眾可繼續領取補助，培養工作能力且有機會存第一桶金，加上學費、勞健保等相關資源給予減免，多管齊下，盼協助弱勢民眾站穩腳步。

不過，考慮到實際執行單位的各地方縣市政府財力不同，呂建德強調中央站在立法角度，必須在兩者之間取得一個平衡，明天開會後，會視開會結果決定下次開會時間，力拚在今年底前提出最新修正草案。

多個民間團體組成「社會救助法修法聯盟」，在今年6月間召開記者會，批評衛福部所預告社會救助法修正草案有9大缺失，第一是虛擬收入沒廢除，第二是家戶合計沒放寬，第三是就業支持沒變化，第四是貧窮陷阱沒廢除，第五是無家者專章與居住支持沒下文，第六是新住民家庭沒重視，第七是爭議條文沒著落，第八是過時價值沒解嚴，第九則是社會救助沒希望。

修法 衛福部

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