三重台1高架搶修 侯友宜：9/4上午6時恢復通車

新北市三重區台1線中山高架道路日前發生交通事故造成路面破損，經工務局趕工搶修後，新北市長侯友宜今天宣布，提前於明天上午6時起全線恢復通車。

三重區台1線中山高架道路8月20日清晨6時左右，一輛運送鋼柱的大型拖板車，在行經台1線高架橋三重區中正北路和重安街口上方時，鋼柱滑落砸破部分路面及護欄。

工務局原預估約需2個月修復，但經工程人員日夜趕工搶修下，日前預估可望提前於10月2日完工。侯友宜今天下午前往現場視察搶修進度，確認橋面可以在今晚刨鋪完成後，他當場宣布提前於明天上午6時起，全線恢復通車。

侯友宜表示，事故地點下方仍持續封閉進行支撐架拆除及道路鋪面修復，預估15日才能恢復通車。他感謝施工人員連日的辛勞，才能提早恢復通車，同時，也對在現場24小時值勤的員警與義交表示感謝，在執行交通疏導和管制下，才能降低用路人的不便。

工務局長馮兆麟指出，台1線高架事故路段下方平面道路三重區重安街 （集美街至中正南路），目前仍持續全線封閉中，將進行支撐架拆除及重安街平面道路鋪面修復工程，籲請用路人配合現場人員引導，改由集美街、新興路至中正南路通行。