基隆馬拉松延期 市府：考量國慶前能支援人力有限

基隆城市馬拉松原定10月6日舉行，主辦單位收到公文，要求延期至罷免投票過後。市府表示，因應國慶，市府需投入大量人力，造成支援馬拉松的人員有限，是決定延期的主要考量。

主辦單位基隆市好馬長跑協會近日收到公文，部分內容提到，辦理日期適逢國慶假日與罷免投票日前一週的籌備期間，市府各權管人員得以支援活動人力有限，恐有市民與跑者用路安全的重大風險之虞，請將辦理日期延至10月14日之後。

對此，基隆市政府教育處副處長徐嬿立表示，市府於2014年委託辦理「基隆市2014鐵人三項運動錦標賽」，因事前籌備作業不足，造成參賽選手癱瘓，市府吸取事件經驗，這次馬拉松攸關3000名跑者及市民的用路安全，不容閃失，是市府決定延期辦理的主要考量。

徐嬿立說，另考量10月6日舉辦的「2024基隆城市半程馬拉松」僅剩38天，活動的交通維持計畫仍未通過道安會報審查。此外，辦理日期原定為國慶假日的前一週，市府因應國慶需投入大量人力，造成市府得以支援馬拉松活動的各權管人員有限。

徐嬿立表示，後續將與主辦單位重新檢討交維計畫，並研商辦理日期，以提供跑者及市民安全的路跑環境。