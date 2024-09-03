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朱團擊樂劇場 「鑼鼓慶」進化成19人版「鬥陣」

中央社／ 台北3日電

朱宗慶打擊樂團將推出擊樂劇場「六部曲」，拿掉文本，直接以擊樂本質交織劇場元素，讓音樂自己說故事。其中朱團拿手之作「鑼鼓慶」將進化成19人版本「鬥陣」，展現騰空拋棒對接的精準節奏。

朱團藝術總監朱宗慶今天在記者會上表示，2010年朱團發表「擊樂劇場」的概念，先後推出「木蘭」與「泥巴」，這次拋開文本，以「六部曲」回到原始初衷，6首作品各自探索一個擊樂重點，加上劇場元素，展現擊樂劇場的新可能。

其中「鬥陣」是朱宗慶打擊樂團資深團員何鴻棋的經典曲目「鑼鼓慶」進化版，整首樂曲加入武術肢體設計葉晉彰的動作，展現傳統鑼鼓技藝的力與美。何鴻棋告訴中央社記者，原本5人拋棒對接改成7人，對接更加複雜，「我們用編號確定拋與接的團員，打破過去慣性，也讓這首樂曲更加立體精采。」

擔任創意整合的鄭詠珊表示，在這次創作過程中，每位朱團團員都必須創意發想，責任加大；每位幕後設計包括燈光、影像、舞台甚至音響等等，每個人權力更大，「我整合大家的意見，讓這6首特色各異、技巧高超的擊樂作品串接，形成好聽、好看的感官饗宴。」

鄭詠珊表示，就像導演黑澤明的「夢」，每一段故事都有自己的風采，風格殊異，但就是一部經典影作。這次擔任影像設計的王奕盛表示，整部作品對他來說，就像經歷一段旅程，「從自我要求到盡情展現，最後大家一起到達一個未知的世界，用力歡慶，我覺得很過癮。」

其他曲目還包括洪千惠創作的「六棒傳奇之琴鍵奇緣」，以台灣獨樹一幟的馬林巴木琴六棒技法為靈感，讓8名團員在8台馬林巴木琴的不同配置下，展現出各種特別的六支琴槌使用法，甚至會出現一人同時敲兩台琴、敲擊非琴鍵部件等絕活，展現六棒木琴武林秘藝。

櫻井弘二（Koji Sakurai）的作品「尋聲之境：遇」，樂曲採用全女性團員安排，不只是樂器演奏，更讓大家開口唱歌。打擊樂、人聲與音響設計陳俊成所搭配的現場喇叭空間音效，引領聽眾進入桃花源。

2024擊樂劇場「六部曲」將於10月3日至6日在台北國家戲劇院，11月2日至3日在高雄衛武營歌劇院，11月23日至24日在台中國家歌劇院大劇院演出。

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