過半受訪者常感疼痛 藥師公會籲把握黃金止痛時間

忍痛不是美德，雙北藥師公會今天公布最新調查，逾5成成人曾每週出現一次以上疼痛，前3名為肌肉痠痛、頭痛、關節疼痛，籲把握黃金1小時止痛時間，否則恐成慢性疼痛。

很多人以為疼痛忍一下就過去了，台北市藥師公會發言人王明媛分享個人經驗，她長年受頭痛困擾，曾因此忍不住對小孩怒吼，所以更要提醒民眾，千萬不要忍到受不了才想求助。

王明媛說，最好的處理方式，如果能在1小時內及時用藥，有助於緩解疼痛，否則持續疼痛會讓中樞更敏感，疼痛感覺增強，還可能演變成慢性疼痛，疼痛部位擴散與轉移。

雙北藥師公會在今年6月到7月期間，透過網路問卷、電話訪查等方式，針對18到34歲、35到54歲、55到70歲這3大年齡層進行疼痛認知行為調查，回收有效樣本數1099份。

王明媛簡報說明，這份問卷主要針對18歲以上成人，調查結果顯示，5成18歲以上民眾曾每週出現一次以上疼痛，卻有超過9成的民眾習慣忍痛，而民眾最常面臨的疼痛前3名，分別為肌肉酸痛、頭痛和關節疼痛。

新北市藥師公會理事長許有杉則提到，不同年齡層「忍痛」的原因大不同，年輕族群擔心影響工作進度、壯年族群通常是家中經濟支柱、熟齡怕造成別人的工作負擔。

忍痛不是美德，許有杉強調，例如發燒、喉嚨痛、頭痛、牙痛、經痛可用口服止痛藥，肌肉痠痛、關節疼痛可用外用止痛藥；市售止痛藥皆經衛福部核准，只要按照藥品包裝內的使用說明書使用，都是安全無虞的，並不容易出現成癮的問題，可有效幫助緩解不同疼痛。

雙北藥師公會提醒，如果相同的疼痛頻繁出現或疼痛程度過於強烈，建議仍需及早向專業醫師尋求協助，找出病因，對症下藥。