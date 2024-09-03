北市國團長鄭立彬回任 一校一社團培養年輕樂迷

經遴選，台北市立國樂團長由鄭立彬回任，今天舉行布達典禮。鄭立彬說，這幾年重返校園，感受少子化衝擊，「職業樂團經營成果直接影響台灣國樂發展，這股莫名使命感讓我再次扛下責任。」

鄭立彬在典禮後接受中央社記者訪問表示，他希望可以全面推廣「一校一社團」，由北市國帶動成立社團帶入師資，從小培養國樂聽眾。鄭立彬說，他希望在這個位置上花更多心思強化推廣教育，希望可以增加國樂學習人口，「國樂作為一個生態產業，需要更多明星，這些需要時間，但我們會努力去做。」

鄭立彬2015年至2021年間，由文大國樂系借調北市國擔任團長，後返校從事教職，這次再次回任，台北市文化局長蔡詩萍表示，感謝鄭立彬願意接下重責大任，「大家也會想看鄭團長還會端出甚麼好菜。」

文化學者林谷芳表示，鄭立彬回任有「老幹新枝」的文化意義，「我相信文化局請鄭團長回任，不會希望他拷貝過去的作法，而是期待他可以繼續在這裡擘劃各種新想像。」林谷芳說，北市國雖然團長懸缺一段時日，但北市國團務仍能照常進行，這根基於北市國的傳統，「這也是我認為老幹新枝的深意。」

鄭立彬表示，未來將以作曲家掛帥，「作曲家才是國樂往前發展的動能，這次的新樂季手冊拉頁上，我們特別把作曲家放在前面，就是希望可以鼓勵更多作曲家為國樂團創作。」北市國每年將選定一名作曲家，為其整理樂譜演出出版，也將立傳，第1年選定北市國榮譽指揮瞿春泉，明年則是盧亮輝等前輩。

鄭立彬也期待團員不要只把樂團的工作當成職業，「應該提升為產業奮鬥的意志，讓國樂傳承得以延續。我想無論是團長或是指揮都是過客，我們只會留下一個時期的紀錄，團員才是樂團核心，希望大家一起努力。」

首席指揮張宇安表示，非常開心能有新團長，一起帶領樂團往前走，「新樂季我有首席指揮系列的音樂會，9月14日樂團將啟程進行歐洲巡演，帶著北市國把台北之聲帶到歐洲去，我們都很期待。」

根據北市國的資料，新樂季將以「經典．傳承」做為樂季主軸，新推出「首席指揮」、「主題精選」、「閃亮亮」、「小而美」、「溫馨飛魔力」、「傳藝舞繽紛」6大系列演出活動，共計64場次，當中包含經典作品的精彩演奏，也有多名台灣作曲家的委創新作，歡迎外界持續關注北市國帶來的台北之聲。