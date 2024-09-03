快訊

朱芯儀「切胸12塊肉」驗癌 絕望吐真話再來一次受不了

挺柯男子曾與四叉貓爆衝突…墜樓亡 母悲泣證實：兒是小草

北檢、彭振聲皆提抗告…一次來2案 高院值夜合議庭法官將是他們

從離散植物思索人類遷徙 山與林的深處作者推新作

中央社／ 台北3日電

當植物離開原生家園，在其他地方扎根時會發生什麼事，「山與林的深處」作者李潔珂推出新作「離散的植物」，反思人類社會與野生環境間的交互影響，從新的角度思考何謂家與歸屬的真諦。

李潔珂（Jessica J. Lee）是加拿大籍台英混血作家、環境歷史學家，在前作「山與林的深處」裡，她循著外公留下的信件與外婆生前話語，回到對她陌生又熟悉的台灣，以身體感受、文字記錄這趟對家族故事、自然環境及自我認同的追索與反思，獲得廣大迴響。

根據臉譜出版書訊，在最新的自然書寫之作「離散的植物」中，李潔珂探索了植物和人類世界的羈絆，從被稱作入侵種的大草，到不受愛戴卻貼近人們的大豆，帶領讀者思考植物和人類的遷徙中可呼應與對比之處。

李潔珂在前言裡分享，在書寫時，她越來越清楚書中提到的樹木、灌木叢、草類、苔蘚與種子，本身就有力量，而其所打造的世界，遠超過她能想像與詮釋。

李潔珂提到，「我們對世界的想像只是零碎的，對植物的語言也一樣零零星星...這些文章是寫給變動的世界。那些擴散的植物，或許能教我們在世事變遷之後，活著究竟有什麼意義。」

臉譜出版指出，全書熔回憶錄、歷史和自然科學於一爐，從14篇文章所查考的植物裡，能發現它們在一定程度上都被視為「不在其位」，而透過它們，讀者能以新的角度思考何謂「家」、「歸屬」與「包容」的真諦。

李潔珂近期也將返台參與「離散的植物」新書分享會，與同為自然寫作者的「沒口之河」作者黃瀚嶢對談，共同探索在不斷變動的世界裡，植物與人類世界的多重想像。新書分享會將於12日晚上7時30分舉辦，地點在大稻埕郭怡美書店。

臉譜出版

延伸閱讀

空汙讓蜜蜂迷路 農業與生態受影響

社群演算法失控 竟推暴力影片給青少年

台積電前董事長劉德音看好AI 是未來產業升級契機

憂超級細菌擴散 投資團體呼籲食物供應鏈減用抗生素

相關新聞

處理食物中毒「慢半拍」？ 楊文科：應立即公布訊息

新竹縣竹北市公有零售市場越式法國麵包食品中毒案到昨天9月2日醫院通報個案已達74人，其中13人仍住院，送驗檢體最快9月9...

持續熱！今晚起受摩羯颱風環流雨彈影響 這日雨勢最大

明後2天天氣依然很熱。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，摩羯颱風周五遠離台灣，但周四前受到外圍環流影響，迎風面不定時有短暫陣雨...

北市國團長鄭立彬回任 一校一社團培養年輕樂迷

經遴選，台北市立國樂團長由鄭立彬回任，今天舉行布達典禮。鄭立彬說，這幾年重返校園，感受少子化衝擊，「職業樂團經營成果直接...

全球Ｍ痘破萬 台中+1！衛生局：今年4例都沒打M痘疫苗

全球今年截至第35周，累計報告約1萬429例M痘確診病例，衛福部疾管署今天公布，上周新增4例本土Ｍ痘病例，其中一例為台中...

高市境外移入屈公病確診案例＋1 衛生局急消毒

高雄市新增1例境外移入屈公病個案，為40多歲外籍人士，經疫調上月29日自印度入境出現發燒、頭痛等症狀，在小港機場發燒篩檢...

長庚深耕南向合作 與馬來西亞最大私立醫療機構簽署MOU

長庚醫院長期耕耘南向計畫，自2019年始，不斷在馬來西亞拓點合作，推動台灣在東南亞國家的國際醫療發展。今年8月，再度由長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。