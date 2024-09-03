從離散植物思索人類遷徙 山與林的深處作者推新作

當植物離開原生家園，在其他地方扎根時會發生什麼事，「山與林的深處」作者李潔珂推出新作「離散的植物」，反思人類社會與野生環境間的交互影響，從新的角度思考何謂家與歸屬的真諦。

李潔珂（Jessica J. Lee）是加拿大籍台英混血作家、環境歷史學家，在前作「山與林的深處」裡，她循著外公留下的信件與外婆生前話語，回到對她陌生又熟悉的台灣，以身體感受、文字記錄這趟對家族故事、自然環境及自我認同的追索與反思，獲得廣大迴響。

根據臉譜出版書訊，在最新的自然書寫之作「離散的植物」中，李潔珂探索了植物和人類世界的羈絆，從被稱作入侵種的大豬草，到不受愛戴卻貼近人們的大豆，帶領讀者思考植物和人類的遷徙中可呼應與對比之處。

李潔珂在前言裡分享，在書寫時，她越來越清楚書中提到的樹木、灌木叢、草類、苔蘚與種子，本身就有力量，而其所打造的世界，遠超過她能想像與詮釋。

李潔珂提到，「我們對世界的想像只是零碎的，對植物的語言也一樣零零星星...這些文章是寫給變動的世界。那些擴散的植物，或許能教我們在世事變遷之後，活著究竟有什麼意義。」

臉譜出版指出，全書熔回憶錄、歷史和自然科學於一爐，從14篇文章所查考的植物裡，能發現它們在一定程度上都被視為「不在其位」，而透過它們，讀者能以新的角度思考何謂「家」、「歸屬」與「包容」的真諦。

李潔珂近期也將返台參與「離散的植物」新書分享會，與同為自然寫作者的「沒口之河」作者黃瀚嶢對談，共同探索在不斷變動的世界裡，植物與人類世界的多重想像。新書分享會將於12日晚上7時30分舉辦，地點在大稻埕郭怡美書店。