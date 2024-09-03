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持續熱！今晚起受摩羯颱風環流雨彈影響 這日雨勢最大

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周四前受到摩羯颱風外圍環流影響，迎風面不定時有短暫陣雨。聯合報系資料照
周四前受到摩羯颱風外圍環流影響，迎風面不定時有短暫陣雨。聯合報系資料照

明後2天天氣依然很熱。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，摩羯颱風周五遠離台灣，但周四前受到外圍環流影響，迎風面不定時有短暫陣雨，周五雨勢較大，尤其南部有大雨發生機率；台灣仍位於低壓帶附近，周末還有熱帶系統生成，但路徑、強度尚不確定，未來還需多觀察。

黃恩鴻說明，摩羯颱風目前路徑為西北西，朝海南島方向前進，周五之後遠離台灣，周四前台灣仍會受到其外圍環流影響；下周預估仍受低壓帶影響，周末還會有熱帶系統生成，但路徑、強度尚不明確，氣象署將持續密切觀察。

溫度方面，根據氣象署官網，今天最高溫位於嘉義市東區37.6度，其次為台東縣石寧山37.1度，台南市大內也出現37度高溫。黃恩鴻指出，明後2天西半部偏熱，白天普遍高溫36度，大台北局部地局有機會達到37度高溫。

降雨方面，黃恩鴻表示，明後2天受到外圍環流影響，迎風面的基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島不定時有短暫陣雨，午後中南部及其他山區有短暫雷陣雨，降雨區域較小、雨勢較短暫。

周五至周末，摩羯颱風遠離台灣，但台灣仍在低壓帶附近，整體環境不穩定，東南部、南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有雷陣雨。

下周一、二仍受低壓帶影響，風向轉變，北部、東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有短暫陣雨。

明後2天西半部偏熱，白天普遍高溫36度，大台北局部地局有機會達到37度高溫。圖／中央氣象署提供
明後2天西半部偏熱，白天普遍高溫36度，大台北局部地局有機會達到37度高溫。圖／中央氣象署提供

氣象署 颱風 高溫

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