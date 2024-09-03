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中央氣象署：9縣市4日亮高溫燈號 新竹上看38度
中央氣象署預報，明天全台仍炎熱，並針對9縣市發布高溫燈號資訊，其中新竹縣市上看攝氏38度。
氣象署表示，明天白天新竹市、新竹縣為橙色燈號，有38度極端高溫發生機率；新北市、台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，台北市、桃園市、苗栗縣、雲林縣、花蓮縣為黃色燈號，氣溫也可能達36度。
另外，氣象署觀測，第11號輕度颱風摩羯已離開呂宋島並進入南海，未來持續朝海南島方向前進，對台灣無直接影響。
不過，明天至6日，受到颱風外圍環流影響，沿海風浪有增強趨勢。明天及5日，基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖開始有局部短暫陣雨；6日南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨。
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