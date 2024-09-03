快訊

朱芯儀「切胸12塊肉」驗癌 絕望吐真話再來一次受不了

挺柯男子曾與四叉貓爆衝突…墜樓亡 母悲泣證實：兒是小草

北檢、彭振聲皆提抗告…一次來2案 高院值夜合議庭法官將是他們

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中央氣象署：9縣市4日亮高溫燈號 新竹上看38度

中央社／ 台北3日電
中央氣象署預報，明天全台仍炎熱，並針對9縣市發布高溫燈號資訊，其中新竹縣市上看攝氏38度。聯合報系記者潘俊宏／攝影
中央氣象署預報，明天全台仍炎熱，並針對9縣市發布高溫燈號資訊，其中新竹縣市上看攝氏38度。聯合報系記者潘俊宏／攝影

中央氣象署預報，明天全台仍炎熱，並針對9縣市發布高溫燈號資訊，其中新竹縣市上看攝氏38度。

氣象署表示，明天白天新竹市、新竹縣為橙色燈號，有38度極端高溫發生機率；新北市、台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，台北市、桃園市、苗栗縣、雲林縣、花蓮縣為黃色燈號，氣溫也可能達36度。

另外，氣象署觀測，第11號輕度颱風摩羯已離開呂宋島並進入南海，未來持續朝海南島方向前進，對台灣無直接影響。

不過，明天至6日，受到颱風外圍環流影響，沿海風浪有增強趨勢。明天及5日，基隆北海岸、大台北、東半部地區、恆春半島及澎湖、金門、馬祖開始有局部短暫陣雨；6日南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨。

新竹 高溫

延伸閱讀

新竹建功安居社宅動工 竹市府喊話中央通過頭前溪都計

颱風摩羯影響今起水氣增多 吳聖宇：周五起天氣變數多

摩羯外圍環流影響水氣增 鄭明典解析衛星雲圖：終於可以稍降溫

摩羯颱風路徑曝 吳聖宇：明起東半部降雨增多

相關新聞

處理食物中毒「慢半拍」？ 楊文科：應立即公布訊息

新竹縣竹北市公有零售市場越式法國麵包食品中毒案到昨天9月2日醫院通報個案已達74人，其中13人仍住院，送驗檢體最快9月9...

持續熱！今晚起受摩羯颱風環流雨彈影響 這日雨勢最大

明後2天天氣依然很熱。中央氣象署預報員黃恩鴻表示，摩羯颱風周五遠離台灣，但周四前受到外圍環流影響，迎風面不定時有短暫陣雨...

北市國團長鄭立彬回任 一校一社團培養年輕樂迷

經遴選，台北市立國樂團長由鄭立彬回任，今天舉行布達典禮。鄭立彬說，這幾年重返校園，感受少子化衝擊，「職業樂團經營成果直接...

全球Ｍ痘破萬 台中+1！衛生局：今年4例都沒打M痘疫苗

全球今年截至第35周，累計報告約1萬429例M痘確診病例，衛福部疾管署今天公布，上周新增4例本土Ｍ痘病例，其中一例為台中...

高市境外移入屈公病確診案例＋1 衛生局急消毒

高雄市新增1例境外移入屈公病個案，為40多歲外籍人士，經疫調上月29日自印度入境出現發燒、頭痛等症狀，在小港機場發燒篩檢...

長庚深耕南向合作 與馬來西亞最大私立醫療機構簽署MOU

長庚醫院長期耕耘南向計畫，自2019年始，不斷在馬來西亞拓點合作，推動台灣在東南亞國家的國際醫療發展。今年8月，再度由長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。