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婦車禍後罹創傷症候群 醫：認知行為治療漸改善

中央社／ 彰化3日電

年約50歲婦人半年前車禍被撞傷，加上調解過程不順，出現負面情緒、失眠，不敢出門，丈夫帶她求診才得知罹患重度憂鬱症、創傷後壓力症候群，經認知行為治療，心情逐漸改善。

員榮醫療體系員榮醫院身心科醫師洪瑄隄今天透過新聞稿指出，這名婦人半年前在路邊被汽車駕駛撞傷，造成足踝肌腱撕裂傷需復健，且調解過程，肇事者未出面，她情緒逐漸低落，食慾變差、失眠，甚至有負面想法，讓丈夫相當擔心。

婦人腦中經常出現車禍當下畫面，騎車出去看到車輛會害怕，被醫師診斷患有重度憂鬱症及創傷後壓力症候群；醫師藉藥物協助改善情緒及睡眠，並給予認知行為治療，經數月努力心情改善，不再有想不開念頭，加上最後調解順利，賠償金額差近10倍，逐漸走出陰霾。

洪瑄隄說，已治療過數例這類個案，其中1人為開車等紅燈時遭後車追撞，之後不敢開車，特地請司機開車，但情況持續惡化，甚至不敢出門，嚴重影響生活，其接受治療後大幅改善。

洪瑄隄表示，認知行為療法是幫助患者識別和改變負面思考模式，醫生會追蹤記錄患者負面思維，通過實際行動體驗改變負面思維，讓患者能逐漸面對恐懼和挑戰，培養更積極的行為習慣，從而影響情緒。

醫師指出，創傷後壓力症候群是指人在面臨創傷事件、重大災難後，引發心理狀態失調的後遺症，主要症狀有過度警覺、易怒、失憶、易受驚嚇、常做惡夢、失眠、性格大變等，建議如有這些情況都可向身心科求助。

創傷後壓力症候群 情緒 醫師

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