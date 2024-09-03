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竹林經營碳匯專案,,,竹林定義應加嚴 建議送大會審查

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今天審查「竹林經營碳匯專案活動」溫室氣體減量方法草案第3次專案小組會議，本次會議在竹類在林分中比率達20%即可稱作竹林並可申請專案引起最多討論，本案最後建議送大會審查。記者李柏澔／攝影
環境部今天審查「竹林經營碳匯專案活動」溫室氣體減量方法草案第3次專案小組會議，本次會議在竹類在林分中比率達20%即可稱作竹林並可申請專案引起最多討論，本案最後建議送大會審查。記者李柏澔／攝影

環境部今天審查「竹林經營碳匯專案活動」溫室氣體減量方法草案第3次專案小組會議，本次專案內容較上次做了部分調整，其中竹類在林分中比率達20%即可稱作竹林並可申請專案引起最多討論，有審查委員表示，竹林的認定至少要達50%以上，否則恐讓有心人刻意種植竹子增加林分的比率來操作，本案最後建議送大會審查。

「竹林經營碳匯專案活動」溫室氣體減量方法草案申請機關為農業部林業試驗所，本次方法草案在今天之前已經過2次審查，上次審查時有審查委員指出，由於竹林生長快速，最快每5年就可進行1次梳伐，擔憂演變成碳匯容易取得，導致大家都來伐竹，大面積的伐竹的水土保持也必須要有相關配套。

而本次針此方法學修改內容進行審查，除了專案計入期縮短為15年外，對於竹林的定義為竹類在林分中比率達20%的部分，審查委員對此有著最多的討論。

有審查委員表示，如果竹類在林分達20%就能納入專案，但因為竹子生長快速，有些人會刻意植種竹子，待3年後長出來就能增加竹子的比率，實務上會被人刻意操作和鑽漏洞，認為竹林的認定至少要50%以上，僅僅20%難讓人接受，如果要20%就只能限定擴散不易的叢生竹如莿竹等，而非散生竹的孟宗竹和桂竹。而碳匯專案要的就是取得減量額度，因此疏伐下來的竹子留向都必須要追蹤到大盤商和整個產業鏈等，

另有委員表示，專案中的土地合格性就是要證明土地的合法使用與管理權，土地合格性沒有規範下土地都能被操作，加上台灣的竹林很多都生長在陡峭的地方，因此專案也要符合水土保持規範。

本案經審查委員與申請單位達到一定共識下，建議本方法學送至大會進行審查，環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，計入期是當方法學通過審議會後才能計算，本次竹林碳匯方法學要考慮的面向很複雜，竹林的林分比率調整至50%也會參考委員意見來評估。

大盤 環境部 農業部

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