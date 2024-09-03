長庚深耕南向合作 與馬來西亞最大私立醫療機構簽署MOU

長庚醫院長期耕耘南向計畫，自2019年始，不斷在馬來西亞拓點合作，推動台灣在東南亞國家的國際醫療發展。今年8月，再度由長庚醫療財團法人決策委員會程文俊主委率領前往馬來西亞，完成與馬來亞大學（UM）和雙威（Sunway）醫療中心簽署合作備忘錄（MOU），深化合作關係。

程文俊表示，2019年開始承辦衛福部的新南向計畫，透過長庚醫院累積的豐沛能量，促進雙方更多的交流。這次與馬來亞大學續約及雙威醫療中心簽署MOU，與當地醫療相關單位建立夥伴關係，尤其是醫療技術交流、專業人才培訓、醫療科研合作以及國際病患雙向轉診服務等多個領域。

長庚醫療財團法人與馬來亞大學的簽署儀式，於8月23日在馬來亞大學舉行，程文俊與馬來亞大學副校長Dato’ Seri Ir. Dr. Noor Azuan Abu Osman代表雙方簽約。8月24日前往雙威醫療中心，與雙威醫療中心醫院醫療運營總經理Dr. Khoo Chow Huat進行簽署。

馬來亞大學及馬來亞大學附設醫院歷史悠久，是全球領先學府及重要國家級醫療機構，致力培育頂尖醫療專業人才、推動醫學研究，程文俊強調，雙方的目標完全契合，已建立長期合作關係。

而雙威醫療中心是馬來西亞最大的私立醫療機構，1999年成立，以先進的醫療設備、現代化設施和專業醫護團隊聞名，不僅提供當地病患優質醫療服務，也吸引了來自全球的國際病患，雙方長期保持緊密互動交流。

長庚醫院國際醫療主席馮思中表示，本次與馬來亞大學共同舉辦「先進醫療技術：現狀與未來展望」研討會，由長庚醫療專家在會中分享多項尖端醫療技術，包括達文西機器人手術、質子治療、人工智能（AI）應用與免疫細胞治療等，展示台灣醫療創新成就。

馬來亞大學也安排多位教授級專家分享最新學術研究成果，現場及線上匯集超過250位馬來西亞的頂尖醫學專家參加，共同探討最新醫療技術的應用與未來發展方向，為未來的更多合作機會打下了基礎。