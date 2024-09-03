長庚深耕南向合作 與馬來西亞最大私立醫療機構簽署MOU
長庚醫院長期耕耘南向計畫，自2019年始，不斷在馬來西亞拓點合作，推動台灣在東南亞國家的國際醫療發展。今年8月，再度由長庚醫療財團法人決策委員會程文俊主委率領前往馬來西亞，完成與馬來亞大學（UM）和雙威（Sunway）醫療中心簽署合作備忘錄（MOU），深化合作關係。
程文俊表示，2019年開始承辦衛福部的新南向計畫，透過長庚醫院累積的豐沛能量，促進雙方更多的交流。這次與馬來亞大學續約及雙威醫療中心簽署MOU，與當地醫療相關單位建立夥伴關係，尤其是醫療技術交流、專業人才培訓、醫療科研合作以及國際病患雙向轉診服務等多個領域。
長庚醫療財團法人與馬來亞大學的簽署儀式，於8月23日在馬來亞大學舉行，程文俊與馬來亞大學副校長Dato’ Seri Ir. Dr. Noor Azuan Abu Osman代表雙方簽約。8月24日前往雙威醫療中心，與雙威醫療中心醫院醫療運營總經理Dr. Khoo Chow Huat進行簽署。
馬來亞大學及馬來亞大學附設醫院歷史悠久，是全球領先學府及重要國家級醫療機構，致力培育頂尖醫療專業人才、推動醫學研究，程文俊強調，雙方的目標完全契合，已建立長期合作關係。
而雙威醫療中心是馬來西亞最大的私立醫療機構，1999年成立，以先進的醫療設備、現代化設施和專業醫護團隊聞名，不僅提供當地病患優質醫療服務，也吸引了來自全球的國際病患，雙方長期保持緊密互動交流。
長庚醫院國際醫療主席馮思中表示，本次與馬來亞大學共同舉辦「先進醫療技術：現狀與未來展望」研討會，由長庚醫療專家在會中分享多項尖端醫療技術，包括達文西機器人手術、質子治療、人工智能（AI）應用與免疫細胞治療等，展示台灣醫療創新成就。
馬來亞大學也安排多位教授級專家分享最新學術研究成果，現場及線上匯集超過250位馬來西亞的頂尖醫學專家參加，共同探討最新醫療技術的應用與未來發展方向，為未來的更多合作機會打下了基礎。
長庚團隊邀請了國內9家廠商一同前往，「以醫帶商」展示最新的醫療產品，進一步推動台馬兩國在醫療器材技術上的交流與合作。人一醫療器材股份有限公司更捐贈影像式喉頭鏡給馬來亞大學醫學中心，期望透過實際的支持，推動亞太地區醫療產業。
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