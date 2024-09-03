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關子嶺溫泉美食節9/21登場 夜祭巡行邀遊客上街

中央社／ 台南3日電

台南市政府舉辦2024台南關子嶺溫泉美食節，最受歡迎的開幕活動「不動明王夜祭巡行」將於21日登場，預先在5日上午9時起開放網路報名，5大項目每人限報名1項1個名額。

台南市政府觀光旅遊局長林國華今天透過新聞稿表示，夜祭巡行活動邁入第9年，是每屆關子嶺溫泉美食節不能錯過的特色活動，由不動明王大型祭典燈車領頭，攜手超過百人發光隊伍，從寶泉橋公園起點出發，沿溫泉區一路行進至終點大成殿廣場。

林國華指出，獨特的夜祭巡行活動為感謝不動明王（火王爺）一整年保佑，並祈求來年溫泉泉源持續豐沛，每次舉辦都吸引大批遊客報名參與，感受與神同行的神聖體驗。

他說，2024台南關子嶺溫泉美食節將於9月21日至10月20日登場，於開幕日舉辦的「不動明王夜祭巡行」將在5日上午9時起開放網路線上預約報名，提供名額包括大型祭典燈車、夜巡燈籠、兒童舉燈、浴衣遊行及光影簍燈等5大項目，每人限報名1項1個名額。

林國華指出，報名成功且於21日當天完成夜祭巡行者，可獲得觀旅局準備的紀念品，此外，報名參與「大型祭典燈車」民眾，額外加贈限量「桶仔雞造型馬克杯禮盒」，有興趣參與民眾可把握機會。

台南 溫泉 美食

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