中華民國讚國慶 紅藍雙十配梅花

今年的國慶主視覺很「中華民國」！國慶籌備委員會3日在「中華民國讚國慶」臉書粉絲專頁公布國慶主視覺，雙十標誌以藍色、紅色的國旗配色呈現，中間並有梅花圖案，下方則寫著「中華民國生日快樂」，把國旗放在中央，並以英文融入台灣元素。有人認為中華民國元素終於回歸，也有人認為這種設計是很醜的「華國美學」。

中華民國生日快樂

國慶籌備委員會秘書長、內政部次長吳堂安、大會處長虢恕仁3日下午共同在立法院召開記者會，說明今年國慶大會主題及主視覺設計，並表示將開放500個名額讓民眾報名入場觀禮。

外傳慶籌會主委、立法院長韓國瑜曾指示國慶主視覺要有中華民國的元素，吳堂安指出，今年國慶主題就是「中華民國，生日快樂」，而主視覺的設計是出自同一批年輕、充滿熱情、創意的設計師，設計出很多樣式，由韓國瑜圈選。由於設計師希望匿名，慶籌會也表示尊重。

華國美學vs.偷渡台灣

「歷年國慶主視覺，都由歷任慶籌會主委、立法院長來選定。」吳堂安說，歷年慶籌會都包含秘書處、大會處、晚會處、煙火處等相關分工，運作一直都很順利，韓國瑜也很支持慶籌會，所以有關國慶主視覺就是循程序簽辦，提供很多樣式給韓國瑜勾選，在行政作業上不是問題，溝通上也都執行無礙。

主視覺出爐後，有民眾認為，標誌比前總統馬英九時代還要進步了，中規中矩呈現國旗的意象。不到好看，也不到難看，比預期中好很多。但也有網民批評：「熟悉的華國美學回來了」，還是認為前總統蔡英文時期的設計比較好看；但也有人指出，蔡時期的國慶都要偷渡台灣元素，企圖抹除中華民國元素。

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