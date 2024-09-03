環部預告修正草案 回收業查定課費免徵金額調升

環境部今天預告修正「應回收廢棄物責任業者管理辦法」部分條文草案，將查定課費免徵金額由新台幣100元調整至1200元，鼓勵更多小量業者採用查定課費，預計民國114年上路。

環境部發布資訊預告修正「應回收廢棄物責任業者管理辦法」部分條文草案，將擴大查定課費的適用對象，並將提高查定課費免徵金額至上述金額，預估修正後將可增加約7000家次業者受惠，草案預告期60天。

環境部資源循環署說明，查定課費制度自109年7月推動，主動提供應申報繳費量（查定量），供責任業者一鍵申報，省時、省力又省錢，已推行4年，責任業者滿意度超過85%，這次修法將放寬責任業者查定課費資格，以及前述提高查定課費免徵金額。

另外，資源循環署補充，依據「廢棄物清理法」第15條第2項公告列管的容器及物品，計有14大類38項，製造或進口者，應依此法第16條第4項授權訂定的「應回收廢棄物責任業者管理辦法」規定，辦理登記、每單月30日申報營業（進口）量，並繳納回收清除處理費予資源回收管理基金，用於回收清除處理公告列管的容器及物品。

以上公告列管的容器及物品包含汽機車、鉛蓄電池、輪胎、電子電器、資訊物品、乾電池及照明光源等。