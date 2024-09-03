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半數中年男攝護腺肥大困擾 4族群術後易併發症

中央社／ 台北3日電

攝護腺肥大是「男」言之隱，半數50歲以上男性受擾，醫師提醒，4類族群術後易產生併發症，台灣研究證實，雷射剜除術併行膀胱頸黏膜保留技巧，避免小型攝護腺產生膀胱頸攣縮。

今年8月舉行的世界泌尿內視鏡學及泌尿外科技術大會，台灣醫療實力再度發光國際，書田診所泌尿科團隊發表「銩雷射攝護腺剜除手術併行膀胱頸黏膜保留技巧，避免小型攝護腺產生膀胱頸攣縮」手術研究，向各國分享台灣卓越泌尿醫學手術技術。

書田泌尿科眼科診所泌尿科主任醫師張雲筑今天透過新聞稿分享這份研究，她說，小型攝護腺尿路阻塞，以手術處理切除肥大區組織後，部分病人會產生膀胱頸攣縮的併發症。這類併發症與患者有慢性泌尿道感染、代謝性疾病、心血管疾病等病史、疤痕過度增生體質有關。

經統計，藉由雷射剜除術併行膀胱頸黏膜保留技巧，近5年內小於40毫升的小型攝護腺肥大患者，術後追蹤未出現膀胱頸攣縮併發症。張雲筑說，雷射剜除術降低併發症，主因是可精確找出天然膀胱頸與肥大組織的交界，可想像成從橘皮上把果肉完整剝除，將肥大增生區處理乾淨。

攝護腺是男性特有的器官，因年紀增長、男性荷爾蒙刺激、慢性發炎等因素，漸漸增生肥大，逐漸影響下泌尿道功能，隨著肥大程度日益嚴重。約半數50歲以後男性會開始出現攝護腺肥大的泌尿道症狀，80歲以上盛行率則高達8成。

張雲筑提醒，攝護腺肥大狀況會隨年紀增長更加明顯，血尿、膀胱結石、尿滯留、腎水腫、尿毒會接踵而至，甚至嚴重影響日常生活，如出現排尿頻繁、明顯餘尿感、尿流很慢等問題，應及早就醫檢查與醫師討論適合治療方式，疏通「下水道」才能擁有良好生活品質。

手術 醫師

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